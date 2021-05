Las oleadas del tiempo arrastran a veces a la orilla nombres y rostros del pasado que te hacen revivirlo con la misma sonrisa nostálgica que se nos encajaba a los telespectadores crecidos en los años sesenta con los primeros capítulos del ‘Cuéntame’. La memoria es lo que tiene, que selecciona lo que le da la gana, casi siempre lo bueno por puro instinto de supervivencia. En este mayo cordobés atípico y tristón por más toques de queda que se levanten, falto de las muchas fiestas que le son consustanciales salvo la de los patios, porque volverla a postponer hubiera sido como renunciar a la esencia primaveral de Córdoba, en este mayo de ausencias, digo, volver a tener noticias del exconcejal Marcelino Ferrero y además en propia voz, a través de la entrevista que le ha hecho Noelia Santos en estas páginas, me devolvió a otra época. Y es que desde que Marcelino se fue en junio del 2011 del Ayuntamiento, donde durante dos décadas atendió varias áreas aunque siempre se le recordará en Fiestas y Festejos -con tal redundancia se nominaba su delegación-, se echaba de menos su presencia airosa y dicharachera en cuantos actos daba de sí el «desmayo cordobés», como él lo llama por el aluvión de ofertas lúdicas con que se despachaba la tradición por estas fechas antes de que el covid-19 las chafara. No había romería, ni cruz ni patio ni caseta de feria por donde no se paseara con sombrero de ala ancha y un clavel reventón brotándole del bolsillo superior de la chaqueta este amante de todo lo popular, mucho más allá de lo debido al cargo. Especialmente del flamenco y los toros, afición esta última que no acabó nunca de entender la progresía en un combativo sindicalista de CCOO -capitaneadas muchos años en la provincia por su hermano Francisco- y afiliado al PCE desde 1964. A nada de todo eso, salvo a la política -cuando la dejó se afeitó el bigote, hoy blanco, con el mismo donaire que un torero se corta la coleta-, ha renunciado este Marcelino Ferrero, jubilado también de ‘La Letro’, que a sus 72 años luce igual de pinturero y amante de Córdoba como entonces. Verlo es quitarnos años de encima.

Pero los recuerdos son como las cerezas, tiras de uno y te llevas un montón. Así que mientras escribo de Marcelino Ferrero el pensamiento y el corazón me conducen hacia aquel otro cordobés cabal y apasionado de las cosas de su tierra que fue Leonardo Rodríguez, antecesor del primero en la concejalía de Turismo y en cierta forma su maestro. Es imposible no asociar ambas figuras, parecidas en tantas cosas: su militancia de izquierdas, la experiencia municipal y hasta la condición de obrero comprometido en las antiguas Electromecánicas. A Leonardo Rodríguez, cuya muerte en 2007, a los 76 años, lloró toda la ciudad, en esta casa lo queríamos mucho. Colaborador inagotable en asuntos de peñas y flamenco desde que salió en 1987 del Ayuntamiento, siempre libretilla y cámara en mano, en cuanto atravesaba la puerta de la redacción con vozarrón cascado y risilla de diablo cojuelo a todos nos contagiaba su alegría -eso sí, contenida, pues era un señor de pose y barba graves, de noble planta decimonónica y alma de chascarrillo-. Su alegría y hasta parte de su bondad. Un 5 de enero en que andábamos mustios mientras la vida circulaba en torno a la cabalgata, se nos presentó en el periódico vestido de Rey Mago y repartiendo caramelos que recibimos con emoción infantil. Así era este Leonardo Rodríguez que le daba a los peroles y al medio con senequismo fino sin perder aliento reivindicativo contra la injusticia y la falsedad. Imposible no quererlo, y menos aún no recordarlo.