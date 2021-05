No hace mucho terminé la lectura, pospuesta durante muchos años, del libro de Antonio Muñoz Molina ‘Córdoba de los Omeyas’, que recomiendo absolutamente. En él, el autor hace un retrato poético, novelado, contundente, evocador, preciso y precioso de una ciudad y una época que maravillaron en su momento -y aún maravillan- al mundo, sin olvidar sus contrastes, esa contradicción flagrante entre «una Córdoba de serenidad y penumbra, de silenciosos jardines y caudales de agua» y aquella otra Córdoba desolada, «en la que se oscurecía prematuramente la tarde y olía a meadas de borrachos y a ladrillos podridos de humedad». Son palabras extrañamente precisas para haber sido escritas por un observador no autóctono, deslumbrado por los ecos legendarios de una urbe que lo fue todo en la historia, pero con las suficientes clarividencia y objetividad como para no permanecer ciego a sus paradojas. «Córdoba mantiene la definitiva gallardía sin énfasis de una columna sola y vertical sobre la tierra estéril. El tiempo la gasta, pero no la derriba; ella misma está hecha de la sustancia del tiempo y de la materia de los sueños... Córdoba, lejana y sola, ofrecida y ausente, es a la vez un reducto no vulnerado de la vida y un laberinto de la literatura, sobre todo de noche..., cuando la cal de las paredes y la negrura del cielo la convierten en una ciudad abstracta donde el aire huele a jazmines azules». Se ha escrito mucho sobre nuestra urbe, capaz por sí sola de provocar éxtasis sensoriales en quien ha tenido el privilegio de acercarse a ella y vivirla a fondo sin condicionamientos previos ni prejuicios, desnudos de alma y receptivos de mente, pero el autor granadino se encuentra sin duda entre quienes han alcanzado mayores cotas de lirismo y mejor han sabido penetrar su esencia.

La historia de los Omeyas cordobeses ha dado ya para muchos ensayos, pero daría también para muchas novelas, grandes superproducciones de Hollywood o series de impacto universal sin nada que envidiar a esas otras que permanecen en pantalla temporada tras temporada, seguidas por millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Y es que encierra todos los ingredientes necesarios para cautivar a historiadores, eruditos, aficionados o público en general: exotismo, valor, lujo, traiciones, desmesura, metáforas sobre la fugacidad de la vida y de sus placeres, música, gastronomía, paisaje, belleza, ambición, ruindad, victorias, derrotas, grandezas, bajezas, épica, miserias, sensibilidad, finura, epicureísmo, rivalidades, crueldad, nostalgias, intrigas, alianzas, literatura, saber, ciencia, astronomía, espiritualidad, medicina, guerras, intrigas, convivencia, martirios, tolerancia, y muerte, también mucha muerte. Desde que en octubre del año 711 llegaron a Córdoba los primeros setecientos jinetes musulmanes al mando de Mugit al-Rumí (de origen romano o bizantino a tenor de su sobrenombre), hasta que el blando, vicioso y un tanto etéreo Hisam II desaparece en las brumas de su carácter epigonal y su propia insignificancia, adalid sin quererlo tras las rejas de sus cárceles sucesivas de la descomposición del Califato, incapaz por carácter y quizás también por convicción de oponer a los designios de la historia otra cosa que su propia laxitud, transcurrieron tres siglos protagonizados por individuos de grandeza y perfiles poco comunes, que supieron convertir a Córdoba en capital de Occidente, perfectamente equiparable a Damasco, Bagdad, Bizancio o El Cairo, escenario privilegiado para sus ansias de venganza, sus reivindicaciones históricas, su altura indudable como gobernantes, su concepto del poder y de la gloria, su amor por el arte y la cultura, la evocación de sus particulares paraísos perdidos y su capacidad para crear otros nuevos.

De todo ello da cuenta Muñoz Molina enfrentando los hechos desde su poderosa e inimitable prosa, desde la posición privilegiada de quien sabe mirar a la historia y desentrañar sus entresijos más ocultos con ojos de poeta, del escritor capaz de encontrar belleza en la más pura sordidez; y lo hace desde un enfoque original, que permite avanzar al relato orgánica y naturalmente. Consigue así que figuras tan desconocidas como Abd el-Rahman I El Inmigrado se erijan en personajes de carne y hueso con los que resulta difícil no empatizar; que la llegada a Córdoba del músico Zyriab -tan presente aún en el acervo cultural de la ciudad- enaltezca y sublime la figura de Abd el-Rahman II; que entendamos el delirio de poder que supuso la construcción de Madinat al-Zahra desde la mente del gran Abd al-Rahman III; que lloremos con Muhammad ibn Abi Amir, el ambicioso Almanzor, tras los muros de Madinat al-Zahira presintiendo la guerra civil que acabaría con al-Andalus tras su muerte, mientras flotaban en el aire perfumado los versos sensuales de Ibn Hazm. Un universo por descubrir, del que Córdoba sigue sin ser del todo consciente. Si lo fuera, tal vez cuidaría más de sí misma y de su proyección en el mundo; de su responsabilidad ineludible con la historia.

* Catedrático de Arqueología de la UCO