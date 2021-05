Córdoba

Mi nombre es Laura y soy profesora de Lengua Castellana y Literatura. Cuando tenía once años, escribí mi primera carta al director dirigida a mi maestro. Tiempo después, a mis veintiséis, vuelvo a redactar en este diario, esta vez, para mi alumnado. Quisiera recordarle, a mis cursos, a los que han sido y a los que serán, que ellos y ellas son también yo. Yo también he estado sentada en un pupitre durante seis horas adquiriendo contenidos que en múltiples ocasiones me desinteresaban. No obstante, aquí estoy hoy. Aquí para recordaros vuestra esencia, vuestra herencia natural y humana. Sois capaces de afrontar cualquier dura situación que se os ofrezca, capaces de superar y despejar los obstáculos que os impidan experimentar calma y paz. No arruinéis vuestra vida a un examen, una prueba o algún odio hacia la materia. Tened ambiciones, buscad lo que os gusta, lo que no tanto, pero disfrutad del viaje y no dejéis de aprender, porque el aprendizaje os motivará hacia aquello en lo que os sintáis mejor y os impulsará a quedaros. No importa si sentís que lo estáis haciendo mal, o no parece fácil, eso también es parte del proceso. Yo estoy encantada de navegar en este barco y serviros de brújula, pero recordad que el timón es vuestro y la bandera es la resiliencia, esa palabra que yo también aprendí gracias a mi padre, mi maestro de vida. Como decía Machado, «toda la vida es ahora, y ahora, es el momento» de que entendáis que sois capaces de todo. A seguir surcando mares, navegantes.