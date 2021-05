Ella era sólo una voz para mí. Una voz, como otras muchas, que cada noche en la radio, hablaba de soledad, recordándome los sonidos puros de la naturaleza... Cuando los pájaros cantan, ¿llaman a las flores de los campos, están hablando a los árboles o se encuentran repitiendo el murmullo de los arroyos? Porque con su comprensión el hombre no puede saber qué está diciendo el pájaro, qué murmura el arroyo, ni qué susurran las olas cuando lenta y suavemente tocan las playas. Con su comprensión el hombre no puede saber qué dice la lluvia cuando cae sobre las hojas de los árboles o cuando golpea en los cristales de su ventana. No puede saber qué dice la brisa a las flores del campo. Pero el corazón del hombre puede sentir y apresar el significado de estos sonidos, cuando el alma se abre, y ríe, y llora al compás de estas músicas que son la verdad y que eligen el silencio para transmitir su significado. Y aquella voz que salía al paso de cualquier desaliento, aquella voz que elegía para ella el silencio, voz, susurro que unía corazones, transmitía, y no lo sabía, mucho significado, me buscó, y me encontró. Eran las cinco de la tarde. En mi trabajo estaba entre papeles y visitas. La vi, pero, ¡si yo sólo sabía de sus noches, de sus inquietudes por colaborar, por servir y enriquecer un programa de radio entrañable y amigo! No, no podía imaginarla; solo era eso: voz. Pero estaba allí, enigmática y bella en una maravillosa combinación de pena y alegría. La vi solo aquel día y en el corto espacio de tiempo que dura un café, casi al paso de otras urgencias, pero tuve la evidencia de que había entrado en mi vida, así como pueden entrar los sonidos mágicos de la naturaleza, y me alegré, y me prometí volver a verla y llamarla. Alguien, aquella noche anunció que estaba hospitalizada y grave. No llegué a tiempo a verla, pero su voz, como la lluvia y el viento, quedó grabada en mi alma para siempre.

Unos días sin oír la radio y, a las dos de la madrugada, alguien decía que te encontrabas hospitalizada.

*Maestra y escritora