Estas elecciones generales en Madrid las empezó perdiendo en Murcia Pedro Sánchez. Muy poco después, en Castilla y León. Y en Madrid finalmente: justo donde había empezado todo. Pero no en la Puerta del Sol, sino en Moncloa, cuando se decidió a quebrar esos dos gobiernos autonómicos mediante sinuosas mociones de censura con el horizonte de Madrid. La estrategia se convirtió en jugada y la jugada luego fue un farol. Porque lo que no se esperaban en Moncloa era el órdago de Isabel Díaz Ayuso: antes de que me montéis a mí otra moción de censura en Madrid, censuro yo la normalidad de la gobernanza y hago un adelanto electoral. Conviene recordarlo porque las mociones de censura son, claro, totalmente legítimas -tanto como las elecciones anticipadas-, pero quien ha montado todo este terremoto entre placas tectónicas salvajes con viajes a los tiempos milicianos y llamamientos a las barricadas, que ha terminado en la arritmia de Gabilondo, ha sido Pedro Sánchez. Eso sí: con la colaboración de Inés Arrimadas, que en ese último intento de abrazarse a Sánchez ha acabado firmando el acta de defunción de Ciudadanos. Por eso Edmundo Bal ha crecido tanto en la consideración pública, con su esfuerzo moral, tras su impecable campaña con el centro adelante: porque su candidatura ya había nacido muerta desde la asociación de Arrimadas con Sánchez, que ha terminado siendo el chasquido final para dinamitar ese sueño centrista que ha sido Ciudadanos. Y el hombre lo ha intentado con la misma energía con la que sale a correr por las mañanas e idéntica pasión que la que pone al subirse en su moto de alta cilindrada a acelerar Madrid.

Los mismos que montaron esta galopada andan ahora buscando a los culpables de su descabalgadura. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, y el candidato Ángel Gabilondo, solo han sido culpables de cumplir con las órdenes recibidas, incluidos los cambios de guion o los puntos interiores de giro, como cuando Gabilondo pasó de asegurar que no subiría los impuestos, o que no pactaría con «ese Pablo Iglesias», al «querido Pablo, nos quedan doce días» para entendernos y frenar en Madrid el paso de las hordas mussolinianas. Pocas jornadas después, Gabilondo había elegido renunciar a su individualidad y bajar la cabeza ante las directrices de Moncloa. Lo más curioso es que Gabilondo ha sido el único que ha entonado el mea culpa, cuando lo único que ha hecho, también, ha sido obedecer. Y quienes le ordenaron aliarse con la dialéctica guerracivilista de Iglesias aún siguen de lado. Tanto como Adriana Lastra y Reyes Maroto -pobres de nosotros, si de verdad hay fascismo, y estas dos mujeres son las encargadas de defendernos intelectualmente-, porque bien que se subieron con él a la tribuna para evocar con nostalgia el «No pasarán». Pero durante la noche electoral se esfumaron de la derrota.

Ángel Gabilondo ha convertido la educación en una ética. Pero la ética es ética y la educación, educación. Cambió de discurso por Moncloa y ahora Moncloa lo ha dejado solo con su arritmia. La noche electoral lo mandaron a un hotel, mientras Sánchez seguía los resultados en Ferraz, para escenificar que ese fracaso le correspondía a él. Después se ha tratado de deslegitimar el triunfo del PP: Monedero llama gilipollas a quienes ganan 900 euros y votan a la derecha y Carmen Calvo la lía hablando de libertad, nazis y berberechos. Si se pierde, se pierde. La democracia consiste en que puedas no ganar las elecciones y seguir conviviendo. Pero esa naturalidad ha de empezar por ti: reconoce a quien te vence, asume la derrota y piensa en qué has podido equivocarte. Los grandes derrotados, y de manera espectacular, han sido Pedro Sánchez y su equipo, con Carmen Calvo. Déjate de nazis y campos de exterminio y párate a pensar en qué has errado. Porque ni los culpables, ni los equivocados, ni los violentos, son siempre los demás. A veces uno tiene que mirar dentro de su retrato y preguntarse acerca de las sombras que arrastra.

Lo que está teniendo este PSOE de Pedro Sánchez en el que Carmen Calvo, hasta su equiparación disparatada entre los resultados de Madrid y el Holocausto, estaba siendo una de sus voces sensatas, es un mal perder de manual. Señalando a Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros como culpables de la hecatombe por hacerse una foto, tras abandonar a Gabilondo antes y ahora, hacen más ridícula y patente una rabieta casi tan infantil como soberbia. Si queréis entender lo que ha ocurrido, poneos frente al espejo.

