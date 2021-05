Cuando uno va a Albacete lo normal es encontrarte antes o después con una cuchillería y llevarte una navaja de recuerdo. Incluso diminuta, en forma de llavero. Antes se regalaban los llaveros, y creo recordar que por alguna parte debo de tener uno con una navaja pequeñita y un «Estuve en Albacete y me acordé de ti» grabado en las cachas. A mí me gustan mucho las navajas para pelar la fruta, para cortar el pan, para coger un buen taco de queso de la tabla con una copa de vino tinto al lado. Me acompaña en el recuerdo todavía ese juego de la navaja al abrirse, su forma de adaptarse a esa cobertura curva de la mano. Esa corporalidad en que se convierte en un trozo de pera entre los labios, una carnalidad que también se hace cuerpo. También me gustan las tablas de madera, de todas las texturas y tamaños, aunque mi preferencia es el olivo. Uno no es de campo, sino más bien de barra y gin-tonic rugiente en la tarde lluviosa; sin embargo, me quedan esos restos minerales de una vida que no he llevado nunca, esa cosa rústica y real de los materiales en la mano, de una navaja que me recuerda a otras manos, las de mi abuelo, o esas tablas de madera para cortar el pan que siempre he sentido como un rito en la hospitalidad del sitio de encuentro. Quiero decir que las navajas, que habitualmente están relacionadas con otras situaciones más terribles, son para mí un símbolo de amor, de ese calor seco de la chimenea que parece vibrar cuando te acercas y ocupas tu sitio al volver de muy lejos.

Pero si pienso en navajas, más allá del viaje pendiente a Albacete y también la memoria de otras manos más fuertes que las mías, duras como tenazas, pelando muy despacio una manzana, la referencia es Curro Jiménez. Para todos los que fuimos niños en los 70, y aún en los 80, Curro Jiménez ha sido más que un superhéroe: no necesitaba volar ni levantar riscos con las manos --aunque a veces lo hiciera-- para encarnar la aventura de los montes de Sierra Morena, ese romanticismo de las cuevas con mantas zamoranas, trabucos en las manos y zurrones que guardaban vinazos que uno imagina ahora tan peleones como sus compañeros: Algarrobo, el Estudiante, el Gitano. Solo con nombrarlos me viene a la cabeza su melodía de caballos briosos revolviendo al galope el remanso del río. La navaja para Curro Jiménez no era solamente un instrumento para cortar el pan si recibían a alguien en el campamento --qué mujeres tan guapas, tan de la Transición, había en la serie, con esa belleza un poco atormentada y la sensualidad de los escotes salpicados por gotas de rocío--, ni tampoco un ornamento con el que se adornara, más o menos, en su pintoresquismo: a falta de una espada, Curro Jiménez tenía una navaja. Esta mezcla fabulosa de José María El Tempranillo, el barquero de Cantillana y, un poco más lejano, Juan Martín El Empecinado --cuando Curro Jiménez combatía a los gabachos que andaban por aquí disputando a las hembras, la Constitución gaditana y todo el territorio--, podía resumirse en la navaja goyesca que portaba, que levantaba y se pasaba por detrás de la espalda para desconcertar al adversario, que movía con velocidad de vértigo endiablado y eléctrico. Curro Jiménez, antes de irse a América a buscar horizonte, libró muchas batallas a navaja y las ganó todas. Por eso durante muchos años su foto fue la imagen en varios escaparates de Albacete, en los que quizá seguirá aún, en alguna de esas cuchillerías melancólicas que no reniegan del pasado de gloria ya descolorida por el sol.

Pero ni la navajas enormes de Albacete que son como colmillos de elefante, ni tampoco aquella mítica de Curro Jiménez, pueden compararse con la ampliación de la fotografía que ha compartido estos días la ministra Reyes Maroto. Más allá del rechazo a toda amenaza a cualquiera --algo que, por otro lado, ni siquiera habría que cuestionar--, ese paseo que ha dado la ministra delante del Congreso con la fotografía aumentada ha tenido ese exceso exhibicionista tan común estos días. El sobre tenía remitente y claro, han pillado al autor: se sabe que ha sido un enfermo mental. Sin embargo, como Reyes Maroto, desde su ostentación de la amenaza, ya había acusado a los partidos del bando contrario de fomentar el clima propicio para eso, incluso tras comprobarse que todo se debía a un perturbado, se ha reafirmado en esa imputación: la verdad no importa y los culpables siguen siendo los mismos de antes. El navajeo político de ahora, su escenificación teatral del drama, denigra sobre todo a las malas actrices.