Es cierto que la combinación de pandemia y vida académica puede llegar a ser agobiante (también algo complicada), pero la sobreocupación, la vorágine de clases, investigación y compromisos varios, que solo hasta cierto punto cabe desarrollar desde casa, son el mejor remedio para el tedio pandémico. Desde el principio, la Universidad apostó por la enseñanza presencial; hasta crear, incluso, situaciones surrealistas. De ahí que no se entienda la resistencia del Ministerio de Sanidad a equiparar a sus docentes, de edad media muy elevada y en contacto diario y directo con una población juvenil de perfiles controvertidos, con el resto de niveles de enseñanza, y propiciar cuanto antes su vacunación. Un agravio comparativo --similar a lo que está ocurriendo con Muface-- del que somos todos responsables, por pasividad, falta de corporativismo, y no responder ante el intento multivocal de quitarle mérito o riesgo a lo que hacemos, como si fuéramos inmunes o unos privilegiados. Como en cualquier otra profesión, habrá quien abuse de su condición y trabaje lo mínimo, pero la mayoría echa el resto.

Desde que empezó la crisis del coronavirus, por su perfil sanitario de riesgo, muchas personas viven prácticamente confinadas cumpliendo a rajatabla con las normas, y esta situación les empieza a pesar; en particular cuando se miran en el espejo de quienes hacen exactamente lo contrario y se ponen el mundo por montera. La sucesión circular de días casi idénticos --con permiso de la primavera, que se ha impuesto a la callada por segunda vez, como un canto a la renovación de la vida a pesar de tanta muerte-- le hace perder a cualquiera el sentido del tiempo y hasta del espacio, embota los sentidos y provoca un cierto espesamiento mental nada beneficioso para la actividad intelectual y el día a día. Súmenle a eso la presión de los medios, empeñados en trasladar al sufrido lector, espectador u oyente, interminables retahílas de cifras y de desgracias que multiplican la angustia e incrementan la confusión. Se hace difícil así sustraerse del clima de descomposición general que inunda el ambiente de un tufo a naranjas podridas. España es hoy de los miserables, los sin escrúpulos, los sectarios, delincuentes, cortesanos, intrigantes y desalmados que no tienen reparo en vender su alma al diablo por cuatro lentejas; demasiado para las tripas de quienes solo entienden de líneas rectas, marcados además, paradójicamente, con el sambenito de intransigentes.

En estos días tan largos que por otro lado pasan tan rápido se hace complicado quitarse ciertas sensaciones de encima. Debe ser la falta de estímulo, la ausencia de expectativas, la fatiga de verse obligados a redoblar las cautelas ante la presión del virus, que no cesa. Desde los inicios de la pandemia el mundo, la vida, han aparecido a los ojos de los seres humanos de manera muy diferente según se tenga una edad u otra, o se viva en este país o aquél; por eso quizás resulta todo tan injusto. Es como si el virus se hubiera aliado con los sinvergüenzas y remisos para quitarse de en medio cualquier criterio de autoridad y campar a sus anchas y sin límites morales. Muy poco edificante, sin duda, pero desgraciadamente a la orden del día; y lo peor es que va a más...

Pese al caos existente, a los cambios continuos de criterio, a la falta absoluta de respeto hacia el ciudadano, que no puede evitar la sensación de estar sirviendo de conejillo de Indias para todo tipo de experimentos y rufianes, a los que importan más la economía que la vida, los vivos (y los votos) que los muertos (que no votan ya), los números que la realidad, la vacunación se perfila como la única salida posible a una pandemia que, en contra de los que se esperaba (o se proclamaba) ha sacado mayoritariamente lo peor de nosotros, ha exacerbado nuestros defectos y difuminado nuestras virtudes, ampliado los límites y justificado excesos, mostrado sin antifaz a los ruines y machacado a los justos; una pandemia que nos ha dejado en cueros y a merced del viento, tras haber perdido cualquier atisbo de sentido común, incluso el instinto de supervivencia. Los efectos secundarios siempre han estado ahí, y deberían ponerse sobre la mesa con contundencia, honradez y claridad para que cada uno pueda decidir en plena libertad; pero no se entiende que algunas franjas de edad se vean obligadas a asumir más peligros que el resto, y se impongan con temeridad irresponsable las marcas de vacunas de mayor riesgo a perfiles sanitarios con predisposición trombótica. Si fuéramos animales se tentarían mucho más la ropa antes de experimentar con nosotros. Mientras tanto, siempre nos queda El Quijote (1ª parte, cap. XVIII): «Todas estas borrascas que nos suceden/ son señales de que presto ha de serenar/ el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;/ porque no es posible que el mal ni el bien sean/ durables, y de que aquí se sigue que,/ habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca».