Este regreso de Pau Gasol a sus 40 años tiene algo de recuperación emocional de ese viejo esplendor en la hierba perdida de la juventud. De la «generación de oro» que nos hizo ganar el Mundial junior del 99 ya solo queda el gran Felipe Reyes en el Real Madrid, como un titán de casta que se resiste moralmente a la extinción. Para la vida pública, una mujer o un hombre de 40 años es todavía joven; pero en el deporte de competición, y en una disciplina de impacto y desgaste como el baloncesto, con esas cifras andas en la tercera edad. Yo disfruto con cada rebote que coge Felipe Reyes, aunque ya sean pocos, porque pone en valor esa tenacidad que también fue un valor de su generación. Ahora vuelve Pau, después de más de dos años sin jugar por una lesión fastidiosa en el pie que le impidió brillar en su último equipo NBA.

Para la gente joven ahora es muy normal que haya españoles en Estados Unidos colgándose del aro; pero para quienes padecimos el «angolazo» de Barcelona’92 este grupo de gente ha sido un sueño en marcha. Vuelve Pau, a sus 40, al mismo equipo en el que brilló hace justamente veinte años, cuando todos los campos europeos se le habían vuelto mínimos. Hay belleza aquí, hay pundonor: se ha estado preparando no para volver a ser quien fue, sino para recuperar su mejor versión posible de ahora mismo. Creo que debe de ser la primera vez que celebro una canasta anotada por el Barcelona: porque yo voy con Pau, no con el Barça. Al final el deporte, como el cine y la literatura, tiene algo de regreso a los lugares donde fuimos felices. Cuánto hemos disfrutado su talento dorado. Creo que hay regresos que merecen la pena, aunque se haya pasado aquel fulgor, como aquella vuelta última de Michael Jordan, a sus 39, que también vivió Pau su primer año en la NBA. Gasol lo ha ganado casi todo: pero quiere seguir. Tiene todavía su muñeca y esa sabiduría que no se ha resignado a darse por vencida. Es un nuevo Pau crepuscular, con su último rugido.

* Escritor