Cuando estudiaba 5º curso de bachillerato -ha llovido mucho- el primer día de clase, el profesor de Ciencias Naturales, mientras marcaba las directrices que habríamos de seguir para el aprendizaje y consiguiente aprobado de la asignatura, dijo que tendríamos que estudiar hasta que nos saliera sangre por la nariz. Mis catorce años de entonces no estaban para hipérboles y aquello me aterrorizó, porque siendo bastante estudiosa, nunca había llegado al sangrado nasal y me pregunté cuánto tiempo más debería invertir en el estudio para alcanzar un estado tan poco sano que, al parecer, marcaría la diferencia. Me imaginaba las conversaciones con mis compañeras. Ya no preguntaríamos el clásico ¿has estudiado para el examen? sino ¿te ha sangrado la nariz? Fantaseaba con la idea imaginando toda clase de situaciones comprometidas y hasta divertidas. El profesor resultó ser magnífico, recuerdo cada una de sus explicaciones y siempre contó con mi admiración. Estudié, sin consecuencias fisiológicas que se sepan, y aprobé.

Años después, ya profesora yo, un alumno al que impartía clases de técnica vocal en la Escuela de Arte Dramático, me dijo que no se sentía cómodo pronunciando eses y ces mientras recitaba un soneto. Pero, hombre, le decía yo, ¿no comprendes que eso influye en el número de sílabas de los versos y en la rima? Pues no, porque a él la métrica también le importaba un pepino. Fue la primera vez que oí que el estudio tenía que ser una actividad gustosa y descansada. Contrasta esto con la opinión de otro alumno, uno de los mejores que he tenido -por cierto, quiero aclarar que he tenido mejores alumnas que alumnos- al que enseñé las primeras letras, que en sus tiempos de universidad -hoy ya catedrático- se definía a sí mismo como estudiante profesional. En un encuentro reciente, hablando del tema, defendía la idea de que para estudiar -leer, comprender, memorizar...- hay que tener cierto grado de incomodidad.

Habría que preguntarle por la comodidad a la bailarina que tiene los pies deformados, con los dedos vendados y sangrantes -esos sí- o a las nadadoras que pasan horas en la piscina sincronizando sus movimientos a base de repetir, repetir y repetir o a los cantantes profesionales, hartos de hacer escalas... Ningún trabajo resulta cómodo y estudiar es un trabajo duro. Claro que hay grados entre la comodidad absoluta y la exigencia de mi profesor. Elijan.

* Escritora y académica