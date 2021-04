Todos los días son el día del libro para quienes tenemos la suerte de habitarlos. Todos los días son el día del libro si gozamos la inmensa fortuna de poder acudir a una librería y disfrutar del tacto en las portadas, el espesor robusto de los lomos, la vistosidad de los colores, las palabras vibrantes de los títulos, un mostrador abierto a los sentidos como la frutería que te ofrece sus manjares con cáscaras más duras y también masticables, pero con todo el jugo debajo de la piel. Todos los días son el día del libro si, además de los libros que tenemos en casa, podemos asomarnos a una biblioteca, sacarnos el carné y asombrarnos ante esa inmensidad: todo lo por vivir, todo lo por leer. Lo que abrigan los libros en una estantería, cubriendo las paredes del frío que hace afuera, sí; pero también cuánto iluminan dentro, los nudos que liberan, las voces que descubren latiendo en nuestras voces. Todos estos años, en otros países, he podido ver el efecto fantástico de un libro al llegar a las manos de quienes no han tenido ninguna de estas suertes. He visto iluminarse los ojos de un niño, de un adolescente o de un adulto en lugares en los que las paredes de las casas no están, ni de lejos, forradas de libros, ni hay librerías cerca en todo el territorio, ni mucho menos una biblioteca a la que poder ir a sacarlos todas las semanas. He visto la gratitud más infinita, en ojos que jamás podré olvidar, cuando he regalado un libro, mío o de cualquier otro, a alguien que ama de verdad los libros, o que sabe que podría amarlos si los tuviera cerca, si su existencia se lo permitiera. Hoy quería escribir del placer supremo que es tener los libros en tu vida, pero he acabado pensando en quienes no los tienen y sí querrían tenerlos. He conocido algunas latitudes en las que cada libro es celebrado como lo que es en realidad: el tesoro más grande, la apertura de un mundo. Con qué cuidado tratan esas manos los únicos que tienen, con qué cariño tocan esos libros.