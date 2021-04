¡Ay, madre mía!... (Dicen que exclamó una mujer ante el apasionamiento de su pareja, temiendo que así fuese para siempre). Sí, ¡paciencia! ¡Acabaré santo, santa, sante sin merecerlo! Después de toda mi vida estudiando la maravillosa gramática de nuestro sufrido idioma español, enseñándola y practicándola, ahora resulta que desde siempre había un género femenino, otro masculino y otro masculón. O sea, por ejemplo, “niño”, “niña”, “niñe”. ¡Vaya lío de sexos, sexas, sexes, saxos! ¡Mi ruino, ruina, ruine! Pero qué pude esperar de tanto tonto tonta tonte con su “miembro” “miembra”, y crío, cría, críe cuervos tontos, y tendrás muchos tontos, tontas, tontes. Ahora resulta que es “nena”, “neno” y “nene”. Desde luego, yo no sé por qué se gasta la gente ese dineral en drogas, si basta encender unos minutos la inmensa pantalla de plasma o la pequeña pantalla del móvil para acabar colocado durante días. Y, por otro lado, yo no sé de qué me extraño si vengo sufriendo años y años esta Logse, actualizada y perfeccionada en esta Lomloo o Lomloa o Lomloe. Ahora resulta que no sé si soy hombro, hombra u hombre. Como último recurso, supero el pudor de mirarme la entrepierna, pero sólo me veo un lío, lía, líe de cables que no sé si son trompos trompas trompes de Falopio Falopia Falopie, o pudendos uretras uretros uretres. ¡Tengo tanto lío que no me atrevo a volver a mirarme! ¡Y ahora qué hago yo cuando tenga que hablar o escribir ante tontos que proliferan como hongos, etc.! Para este virus sí que no hay ni habrá nunca vacuna ni vacunas en esas mentes llenas de trombos, trombas, trombones, bombonos, bombonas y bombones. Y, total, lo único que he conseguido es volver loco, loca, loque a lo que me avisa el corrector ortográfico de mis textos, textas, textes, con tanta palabra, palabro, palabre subrayado en rojo y bien rojo, roja, roje, roji, roju. Porque, por el camino que vamos, tendremos cinco sexos, o ¿por qué no diez, veinte, cien? Total, todo consiste en ser tonto, y esto es lo más fácil del mundo, munda, munde: miro un plasma. Ustedos, ustedas, ustedes me perdonarán este artículo, artícula, artícule, porque sólo he pretendido actualizarme y acomodarme al lenguaje inclusivo, inclusiva, inclusive. Pero creo que he metido el pato, la pata, la pate y el paté.

* Escritor