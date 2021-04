Como militante socialista leo y escucho en los medios de comunicación, con cierto rubor, manifestaciones de compañeros/as, sobre fidelidades, proyectos agotados, nuevos proyectos, adelanto de primarias, etc.

Vaya por delante que en las últimas primarias a nivel federal apoyé y sigo apoyando a nuestro actual secretario general, Pedro Sánchez, también quiero aclarar que no me considero Sanchista, como tampoco en otros tiempos me consideré Felipista, Guerrista, Chavista, etc., nunca he estado en el Partido Socialista Obrero Español por seguidismo a líderes o liderazgos, lo mío está más enraizado en mis vivencias personales y en la ideología.

¿Qué me hizo apoyar a Pedro Sánchez?:

Las formas y el fondo.

Las formas de cómo le apartaron de la Secretaría General Federal. Siendo benevolente creo que rayó la indignidad, compañeros y compañeras que hoy lo defienden, en aquellos momentos avalaron con sus votos y manifestaciones esas formas.

En el fondo, planteaba una democratización del partido que, en parte, se recogió en los Estatutos Federales del PSOE, desarrollados y en algún caso limitados en el Reglamento de Desarrollo de estos Estatutos. Planteaba un giro a la izquierda del partido imprescindible para evitar el sorpasso de UP y muy necesario para el propio partido y la sociedad española, tras años de gobiernos del PP y la inoculación de la corrupción en las instituciones y estructuras fundamentales del Estado.

Simplificando, estas fueron las razones que me hicieron apoyar a Pedro Sánchez y que me hacen seguir apoyándolo como secretario general federal de mi partido. En estos momentos, vivimos los socialistas andaluces con cierta perplejidad manifestaciones de compañeros y de algunas ejecutivas de agrupaciones provinciales o municipales, que piden que en Andalucía se adelanten las Primarias para elegir candidata/o a la Presidencia de la Junta de Andalucía, basándose en las siguientes cuestiones:

- El seguro adelanto de las elecciones a la Junta de Andalucía.

- La necesidad de un revulsivo en nuestro liderazgo, considerando que nuestra actual secretaria general regional no debe presentarse a unas posibles primarias.

- Tener tiempo para elaborar un gran proyecto ganador.

En mi provincia los compañeros/as que defienden esta postura, hasta hace breves fechas, apoyaron y apoyaban a nuestra secretaria general regional y fueron copartícipes de su proyecto mientras gobernaba y tenía la capacidad de nombrar cargos a través del BOJA.

Hay quienes hablan de la Teoría del Girasol.

Son militantes del partido y lógicamente tienen el derecho como todos tenemos a cambiar y modificar sus posicionamientos e incluso a velar por sus intereses personales. Yo ese derecho también lo exijo para la compañera Susana Diaz y para cualquier otro/a compañera/o que quiera presentarse, incluido el compañero Espadas, si al final decide presentarse.

No coincido con estos compañeros/as en las prisas, ni en el argumentario que utilizan para avalar esa precipitación en la celebración de las primarias, ni en el procedimiento seguido, solicitud a través de las Ejecutivas Provinciales o de Agrupaciones Locales.

Pasemos a evaluar la validez de los argumentos utilizados para solicitar el adelanto de las primarias a Elección de Candidatas/os a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

- El seguro adelanto de las elecciones. La capacidad para adelantar esas elecciones la tiene el actual presidente de la Junta de Andalucía que, recordemos, pertenece al Partido Popular; por tanto, los comentarios o afirmaciones que podamos hacer desde el PSOE son meras elucubraciones o jugar a la lotería. Es más, si se adelantan las elecciones es posible, en base a nuestros Estatutos Federales y el Reglamento de Desarrollo de estos, celebrar unas primarias.

- La necesidad de cambiar de liderazgo. Este es un asunto que resolveremos los socialistas andaluces votando libremente en unas primarias, no tengo la menor duda que la Ejecutiva Federal permitirá que los socialistas andaluces podamos votar a nuestro candidato o candidata y garantizará un proceso transparente y democrático.

-Tener un Gran Proyecto ganador. Este gran proyecto, es un proyecto socialista que recoge la realidad de Andalucía, los problemas e ilusiones de los habitantes de nuestra tierra, dando soluciones desde nuestro ideario. El Art.2 1 de nuestros Estatutos, nos inspira como elaborar ese gran proyecto: “El PSOE es una organización política de carácter federal... que representa a la clase trabajadora y a los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos. Sus objetivos y programas son los fijados en su Declaración de Principios y en las resoluciones de sus Congresos y Conferencias.”

Cuando en un silogismo se utilizan varias premisas falsas estamos ante un sofisma. Ahora bien, las manifestaciones son de compañeros/as que llevan muchos años dirigiendo y con cargos públicos representativos del partido, por tanto, hay que analizar el porqué de este sofisma.

¿Pueden las ejecutivas provinciales y municipales, modificar el calendario de las primarias para elegir candidata/o a la Presidencia de la Junta de Andalucía?

No.

¿Quién puede hacerlo?

Si leemos atentamente el artículo 227 del RDEF sobre la Convocatoria del Proceso de Primarias:

1. "La convocatoria del proceso de elecciones primarias, para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse, es competencia del Comité Federal.

2. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter excepcional, si las específicas circunstancias políticas, así lo aconsejen, la Comisión Ejecutiva Federal podrá proceder a convocar el proceso de primarias de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad. Dicha convocatoria deberá ser ratificada en la primera reunión del Comité Federal que se produzca”.

En términos genéricos es competencia del Comité Federal, pero el apartado 2 del artículo deja un resquicio a que la Ejecutiva Federal podrá convocar el proceso de primarias de oficio, siendo posteriormente ratificada por el Comité Federal.

Francamente considero que aquí en Andalucía no se dan las circunstancias para convocar de oficio el proceso de primarias, ni tampoco la excepcionalidad del artículo 218.2 del RDEF.

Estos compañeros/as saben, por su experiencia, que esos acuerdos de ejecutivas provinciales y municipales, no tienen valor estatutario alguno para modificar el calendario de las primarias, quizás solo intentan generar ruido en los medios de comunicación para que la Ejecutiva Federal convoque las primarias en Andalucía, rompiendo su necesaria imparcialidad.

¿Realmente compañeros con grandes responsabilidades de gobierno, en un momento tan grave para nuestro país y para Andalucía, en el que siguen muriendo andaluces por el efecto del covid19, con una economía destrozada, donde muchísimos andaluces están pasando hambre y escasez de todo tipo, están pensando y actuando para adelantar unas elecciones primarias en Andalucía?

Sigo convencido en que nuestro secretario general federal y presidente del Gobierno no está en este asunto, pues son muchos y más graves los problemas que tiene que abordar.

Quiero creer que las formas han cambiado definitivamente en mi partido y el fondo, que me ilusionó a apoyar a Pedro Sánchez, se mantiene.

Con nuestras manifestaciones públicas estamos avalando que en Andalucía se tome una decisión tan irresponsable como la que ha tomando la Sra. Ayuso en la Comunidad de Madrid, adelantando las elecciones en plena pandemia, por un interés meramente personal y partidista. Creo en las primarias y pienso que los socialistas andaluces tenemos la madurez suficiente para dotarnos mediante primarias, cuando realmente toquen, de la mejor o del mejor candidato/a la Junta de Andalucía que será la nueva Presidenta/e cuando haya elecciones andaluzas.

En unas primarias, en democracia, siempre habrá un ganador/a y otro/a compañero/a que quedará segundo/a, quizás deberíamos meditar los socialistas como resolver el dilema ganador/a-perdedor/a, la democracia interna y nuestra ideología nos exige que no haya perdedores, ni revanchas (Dejo este asunto para un próximo artículo).

En estos momentos lo que de verdad nos debe preocupar y a lo que deberíamos estar tod@s entregad@s es trabajando para resolver los problemas de las andaluzas y los andaluces. Por eso, hablemos de Andalucía, desde Andalucía.

