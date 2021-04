Lo que no les vamos a perdonar nunca es el miedo que nos han metido en el cuerpo con sus tiras y aflojas, sus correcciones políticas y sus incorrecciones mediáticas, haciendo de la mentira un alarde casi artístico. Cuando nos vacunaron con AstraZeneca nos inocularon un excelente medicamento (el chip de Bill Gates, no por cierto), y también nos inyectaron la certeza de la inoperancia, falta de escrúpulos y su inutilidad como gobernantes que rigen los destinos de medio mundo. Nos lo hicieron pasar mal cuando se nos presentaron los efectos normales, previsibles y advertidos que ya sabíamos, porque sus palabras y su machacona incongruencia nos pusieron al borde del pánico. Afortunadamente sabemos separar el grano de la paja y escuchar a quien hay que escuchar, y leer a quien hay que leer, y atender a quien hay que atender, y gracias a eso no van a poder quebrantar nuestra fe en la ciencia por culpa de unos intereses comerciales de los que ellos se han convertido en voceros.

Estamos muchos deseando recibir la segunda dosis para que acabe de una vez esta pesadilla, como deseando lo estarán los vacunados con otras marcas, y, por supuesto, que no esperen que traguemos esa nueva estupidez de mezclar marcas e intereses, sus intereses. Mal asunto para los negacionistas la estadística en todo el mundo de que el virus existe y cómo hay que combatirlo, y el hecho de que las cifras de afectados y muertos han disminuido de manera bestial allí donde la vacunación está más extendida. Si hay algo que por fin va a acabar con los negacionistas y con quienes desprestigian a AstraZeneca va a ser la evidencia de la realidad, una realidad que dice que en sitios donde se prohibió la entrada de extranjeros o donde se ha sabido vacunar a tiempo y en masa, el bicho ya está a punto de quedarse en un mal sueño. Sí, la evidencia habla de Israel, habla del Reino Unido y habla, sobre todo, de Gibraltar. No, no había una conspiración para dominarnos y encerrarnos, Gibraltar amanece con gente que ya hace vida normal, como pronto el resto. Nos habéis hecho mucho daño, tontos de los gobiernos y tontos de la paranoia. Imbéciles.