Córdoba

Después de 35 años de demandas vecinales, el Cine Andalucía es hoy un realidad. Si cuando las cosas no se hacen bien, los ciudadanos no dudamos y no deberíamos dudar en reclamar y exigir a nuestros políticos el arreglo o la mejora de las cosas, es de justicia dejar constancia de que cumplen sus promesas cuando así lo hacen. El antiguo solar del Cine Andalucía es hoy una zona de recreo, un lugar de esparcimiento para niños y mayores en un barrio con escasos equipamientos municipales.

Cuenta pista polideportiva (porterías de fútbol y canastas de baloncesto), con juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio, se iluminará por las noches y se han plantado árboles que en un futuro próximo darán sombra.

En agosto del 2019, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, se comprometió con los vecinos en reorganizar el solar del cine Andalucía y hacerlo un lugar de juego y expansión para el barrio. Desde hace unas semanas, podemos decir que ha cumplido su palabra y de justicia es reconocerlo. H