De divertidas califico las escenas, los comentarios vividos el pasado verano en la costa malagueña: «¡Que vienen las medusas por Nerja! ¡Que dicen que algunas se han anticipado! ¡Que ya están aquí!». Como en aquel legendario cuento de mi infancia en el que un supuesto fantasma ascendía, paso a paso, por la escalera, a la gente sólo le faltaba exclamar: ¡Ay, mamaíta mía, quién será! Atravesamos malos tiempos en los que como dice el escritor estadounidense S. King, los monstruos son reales, y los fantasmas también son reales. Viven dentro de nosotros y, a veces, ganan. Real es que una cruel pandemia se ha instalado en nuestras vidas, reales las muertes que a diario son noticia, real el peligro de contagio que sufrimos, real el miedo, el pánico que sentimos ante tan nefastas noticias a todas horas y por todos los medios, noticias, fantasmas que van mutilando nuestro cerebro, generando una crisis psicológica mundial de peores consecuencias que la pandemia y que tendrá, además, como resultado, una gran crisis social y económica. Sentir miedo es algo normal, pero normal es también que podamos superarlo y no quedarnos paralizados, convertidos en estatuas de sal. ¡Qué expresión más machista aquella que dice que los hombres no sienten miedo! Mujeres y hombres sentimos miedo porque lo llevamos escrito en nuestro mapa genético, pero también tenemos armas para enfrentarnos a él y demostrarnos que podemos vencer al fantasma del miedo. Desde hace años colecciono frases que me dicen mucho. Una de ellas, creo que fue de El País o de algún portal de Internet, copié: «Uno de los descubrimientos más grandes que un hombre hace, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que tenía miedo que no podía hacer.» No dejemos que el miedo nos haga débiles, frágiles porque en ese caso estaremos dando alas a la pandemia. Sigamos las normas al pie de la letra y caminemos desafiando al fantasma al monstruo del miedo.

* Maestra y escritora