Tenemos muy pocos datos. Los evangelios son parcos en ofrecernos noticias de este personaje, por otro lado, extraordinario. Sabemos que se desposó con María; que no entendía la concepción virginal de Jesús, pero aún así acepta la voluntad de Dios; que era un hombre justo, bueno, de una fe profunda; que cuidó de Jesús y de María; que trabajaba de carpintero, oficio que enseño también a Jesús, y poco más sabemos. Aunque según la lógica haría las funciones de padre, por lo que aunque parece un hombre anónimo, tuvo gran papel en la educación de su hijo. Y conociendo la vida de Jesús podemos deducir la influencia de su padre.

En pocas palabras, era un hombre sencillo, con una fe inquebrantable en los designios de Dios sobre Jesús Suponemos que como un buen padre judío enseñaría a su hijo adoptivo, a Jesús, junto con María, las primeras palabras, oraciones, le explicaría lo que él sencillamente sabía de las Escrituras sagradas, le acompañaría en muchas ocasiones a la sinagoga para que aprendiese la Palabra de Dios, como también en las fiestas principales, sobre todo en la de la Pascua, al Templo de Jerusalén, como Lc 2,41-51ª, nos narra una de estas visitas a Jerusalén, cuando Jesús tenía doce años..., supongo que José también le enseñaría visitando a enfermos, y sobre todo a criticar el sistema político-religioso que reinaba en Israel, a conocer las injusticias que se cometían sobre todo sobre los pobres y descartados de la sociedad.

José es ejemplo, de padre abnegado, de honestidad y de fe sencilla. Todos estos valores son fundamentales, según el Papa Francisco en su carta apostólica Patris amore también hoy. Lo importante no es lo extraordinario: Dios se manifiesta en la sencillez, en la humildad, en la entrega, a su familia y al prójimo, y en todo esto es maestro José. El Papa Francisco ha declarado el año 2021 como el año dedicado a la figura de san José como patrono de la Iglesia Universal, y yo añadiría de la Iglesia doméstica. “San José muestra esto de manera sorprendente, él, que es padre sin ejercer una paternidad carnal, pues no es el padre biológico de Jesús, lo que guardaría en secreto por las duras leyes judaicas sobre la mujer, María, y desempeña una plena y completa paternidad”. En este sentido, por Cristo, sufrió la persecución política del rey Herodes, el exilio y la pobreza que de ello se deriva.. El silencio del esposo de María... es un silencio que no le impide ser protagonista. Hoy en el siglo XXI el silencio de san José no es sin sentido .sino que tiene un sentido espiritual y existencial. Se puede decir que es el representante de los humildes, “gente de bien”, exiliados políticos... ganando su vida con el trabajo generalmente mal pagado y llevando honradamente a sus familias por el camino del amor, de la solidaridad y la unidad familiar. Por último no olvidemos al patrón de los seminaristas, como ejemplo de fe y, como Jesús, alumnos para trabajar por el Reino de Dios y su justicia.

* Licenciado en Ciencias Religiosas