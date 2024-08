Alfonso Cabello: 'Estoy en el mejor momento de forma, solo falta que sea el día que deseamos'

¿Cuáles son las sensaciones previas que tiene antes del reto en París?

Son buenas, llevamos muchos meses trabajando muy muy duro y ya estamos en esta recta final. Siempre preparamos los grandes objetivos, las grandes citas. Me encuentro a gusto, en un velódromo al que tengo cariño y con el que tengo buen feeling. Me encuentro bien. Solo falta que lleguemos a París y las sensaciones sigan siendo iguales o incluso mejores.

¿Cómo ha ido la recta final de esta fase de preparación?

Bien, bajo lo previsto. No he tenido ningún inconveniente. Los entrenamientos han salido bien. He estado muy concentrado, con la cabeza pendiente de lo que tengo que hacer y la verdad que muy bien.

¿En qué estado de forma se ve?

Pues lo que te he dicho, me veo bien. He trabajado mucho. Seré competitivo, ya dependerá de lo que ocurra ese día. Yo estoy en el mejor estado de forma, así que llego muy bien. Solo falta que ese día sea el que los deportistas deseamos, que sea el día en el que mejor te encuentres.

Sufrió durante mucho tiempo el llamado Covid persistente. ¿Quedó ya en el olvido?

Sí, sí, para mí, eso ya es un capítulo pasado. No te digo que no me haya mermado la preparación porque estuve casi un año sin entrenar, así que eso está ahí. Llevo apenas un año y medio empezando después de ese parón, así que algo seguro que afecta, pero bueno, yo como te digo me encuentro bien, preparado. He trabajado todo lo que podía y un poco más. Voy con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien allí. Estoy totalmente tranquilo porque sé que he hecho todo lo que podía hacer y más, así que lo que te digo, tranquilo.

Lo ha conseguido todo a lo largo de su carrera, ¿qué puede demostrar más?

Como siempre dicen, lo difícil no es ganar una vez, sino mantenerse. Lo complicado es estar ahí, año a año. Empecé a ganar en los Juegos con 17 años y actualmente tengo 30. Ya ha pasado mucho tiempo y lo difícil de verdad es seguir ahí, hacer lo que te gusta, con lo que te sientes realizado e intentando rendir al máximo nivel. Para mí, ese es el objetivo.

¿En qué ha cambiado aquel corredor que ganó por primera vez en los Juegos de Londres?

Sobre todo en la experiencia. La experiencia es un grado en la competición. Aprendes a ver las cosas de diferente manera, a leer las cosas, a leer entre líneas y a llevar las cosas con más calma y a disfrutar un poco más del proceso. Antes era un manojo de nervios, pura potencia, y ahora tengo esos momentos de calma que hacen que se disfrute un poco más de ese proceso y que no sea tan locura como cuando tenía 18 años.

Alfonso Cabello, durante una competición. / CÓRDOBA

¿Conoce el velódromo de París?

No he ido nunca a competir allí porque, precisamente el Campeonato del Mundo que me perdí en 2022 era allí en París, aquel que me lo perdí a causa del Covid persistente. No he ido nunca allí, así que desconozco cómo es. Me han dicho que es un velódromo bastante peculiar, que tiene las curvas muy largas y las rectas muy cortas, por lo que la manera de correr es hasta cierto punto diferente, pero bueno, no me preocupa en exceso. Seguro que es un velódromo bueno y rápido, en el que se harán buenas marcas y ya está.

La peculiaridad de que haya más tramos de curvas y menos de rectas, ¿influye a la hora de hacer marcas?

Sí, pues beneficia. En los Juegos Olímpicos se han batido muchos récords. El tema está en el que en los Juegos Paralímpicos, ya habrán bajado bastante las temperaturas en París, lo que es un factor bastante influyente para nuestra disciplina, así que dudo que se hagan muchísimos récords. El velódromo es rápido pero, probablemente, las condiciones en las que se encuentre el velódromo en nuestra fecha de competición no sean tan buenas como las que hubo en los Juegos Olímpicos.

¿Es su mayor desafío ganar en los Juegos de París?

No lo creo, pienso que es lo mismo que otras veces. Estos Juegos no son ni más ni menos difíciles que los de Londres, Río o Tokio. O sea, para mí es exactamente lo mismo, un desafío más, un momento más de ponerme ahí en frente a la palestra y demostrar todo el trabajo que he hecho y ya está. No le doy más importancia de la que tiene.

Las compensaciones de tiempos según las categorías han resultado determinantes en algunos Juegos Paralímpicos. ¿Van a influir mucho en esta ocasión?

Sí, pues para que te hagas a la idea, por ejemplo, en los Juegos de Río fueron dos segundos y para los Juegos de Tokio fueron cinco o seis décimas. Ahora han vuelto a subir a un segundo, lo que para mí es más perjudicial de lo que fue Tokio, pero menos de lo que fue Río. Está muy complicado con este factor, porque habrá un segundo de diferencia con rivales que prácticamente no tienen discapacidad. Además, cada año salen corredores nuevos con discapacidades que bueno, para mí, bajo mi punto de vista, son cuanto menos dudables. Hay gente que corre conmigo, sobre todo un australiano nuevo que ha salido, que yo no sé qué es realmente lo que tiene. Y no es que sea de mi categoría, es que es de la categoría C4 y encima le quitan un segundo.

Vais a competir por las mismas medallas los ciclistas de las categorías C4 y C5. ¿Cuáles serán tus grandes rivales?

Pues por ejemplo, el australiano que es nuevo, que solamente ha competido este año en el Mundial de Río de Janeiro y que fue subcampeón del mundo. En la C4 también tenemos a Yoyi Bundy, que hizo segundo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Luego también hay un inglés muy muy fuerte en mi categoría. También hay un tailandés nuevo que fue muy rápido en el Mundial, sobre todo en el primer 500. Pienso que si está trabajando bien y ha hecho las cosas bien, será un rival a tener en cuenta. En definitiva, hay más rivales que nunca. Va a estar la cosa más entretenida y más apretada que en ninguno de los Juegos.

