Rafa Lozano Sr: “El nombre de Córdoba lo llevamos orgullosos por el mundo entero”

¿Cómo ha asimilado la gesta de que dos de sus boxeadores hayan logrado medallas en los recientes Juegos Olímpicos?

Este éxito, la verdad es que es el resultado al trabajo de ya prácticamente doce años, pese a que con los medallistas lleve menos tiempo. Uno de ellos, Emmanuel Reyes, ya venía con experiencia, pues venía de estar con el equipo cubano. Pero bueno, hemos tenido que trabajar con él y darle la oportunidad que necesitaba. A Reyes no lo sacaban apenas de Cuba, así que hablé con José Valenciano, que es su entrenador de siempre, y me lo ofreció. Aquí debutó en el Campeonato de España del 2017, que por cierto perdió en la final antes del límite, pero pese a todo, vimos condiciones en él. Vimos que era un muchacho joven, con explosividad y coordinación para lo grande que era. Poquito a poquito lo hemos ido metiendo arriba y muy contentos de que al final hayan llegado dos medallas.

España ha conseguido en boxeo los mejores resultados de su historia en los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo ha costado?

Pues eso, desde que empecé hace doce años. Cuando llegué al equipo nacional, no es que estuviera ni bien ni mal, lo que creía era que le hacían falta más competiciones. Todo llegó también gracias a Felipe Martínez, nuestro presidente de la Federación Española, pues todo lo que le he pedido, ha intentado dármelo, todo no ha sido, pero sí la mayoría.

"Creo que a Rafa Lozano Jr. le birlaron su medalla de bronce" Rafa Lozano Jr. — Seleccionador nacional de boxeo

undefined

Ahora en París ha dirigido a su propio hijo. ¿Qué ha supuesto para ti?

La verdad que un orgullo, una felicidad grande. Cuando llevas un equipo, pues estás orgulloso y en este caso, ves que se enfrenta a los mejores del mundo y que está entre ellos, lo que te da una felicidad y un orgullo de padre grandísima. Sobre todo porque ha sido diploma. Particularmente creo que mereció la medalla, porque el combate con el dominicano fue parejo, él impuso el ritmo del combate y tuvo más ganas de ganar. Hay unos pequeños matices en combates parejos, pequeños matices que puntúan más. Y yo creo que a Rafa Lozano Jr. le birlaron su medalla de bronce. Pese a ello, he sido feliz de haber podido compartir esa experiencia con él.

Rafa Lozano Sr., en Vista Alegre. / A.J. GONZÁLEZ

undefined

Rafa Lozano Jr. ha tenido que mejorar mucho en los últimos meses para llegar a los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. ¿En cuáles conceptos crees que ha crecido más?

Rafa ya tenía su talento a nivel boxístico. Lo que sí es verdad es que las dos lesiones que tuvo el año pasado, se rompió los dos tendones del bíceps, le han hecho madurar mucho. Se dio cuenta entonces de que podía pasar de tenerlo todo a no tener nada. Durante los cinco o seis últimos meses ha trabajado mucho. Al talento que tiene, le ha aportado constancia y trabajo. Ha tenido constancia en los entrenamientos, ese esfuerzo final cuando finalizan los entrenamientos. Ha tenido el objetivo bien claro. Ha mejorado en su actitud, dando el 200% cada día.

¿Cómo lo trata en el cuadrilátero en el día a día?

Igual que a los demás. Intento buscar los fallos del contrario y decírselo en el minuto de descanso a cada uno, para que así desarrollen mejor su boxeo. Como los conozco bien, hay buena conexión entre entrenador y boxeador. En este caso, al ser mi hijo, más todavía, porque lo conozco de niño y sé cómo actúa, me doy cuenta de cuando en un combate no ve claro el hueco para entrarle al contrario. Rápidamente le doy dos indicaciones y él rápidamente las coge. Me da mucha tranquilidad porque es un boxeador que desarrolla muy bien el boxeo. A veces tienes que aportarle pequeños matices.

¿Cómo se convence hoy a un joven para que se dedique al deporte de alto rendimiento?

Sinceramente, es una cuestión de él, del chico y sus resultados. Conforme va pasando el tiempo y va logrando éxitos, se va marcando objetivos y va queriendo un poquito más. Al final, el deportista decide hasta dónde quiere llegar. Por eso se ha dedicado al deporte de alto rendimiento, porque él lo ha querido así. La trayectoria en su deporte le ha ido mostrando que puede ir mejorando, hasta convertirse en un boxeador de alto rendimiento.

Desde Córdoba, nos consta que le han seguido mucho los aficionados al deporte. ¿Se ha sentido arropado por los cordobeses?

La verdad que sí, ha sido de las veces en la que Córdoba ha estado más pendiente de nuestras trayectorias. Hablo de los medios de comunicación pero también de los aficionados, amigos, conocidos y personas que no nos conocen, que a través de las redes sociales nos han mostrado su cariño. Independientemente de que mi hijo y yo estemos entre Córdoba y Madrid, la verdad es que nos hemos sentido arropadísimos por los cordobeses, así que espero que no decaiga la cosa y sigan apoyándonos.

A lo largo del año viajas por todo el mundo. ¿Sientes que estás representando a Córdoba en cada competición?

Mi hijo y yo, siempre representamos a nuestro país, ya que somos bastantes patriotas y sabemos que representamos a España. Sin embargo, sabemos que llevamos el nombre de Córdoba y de Andalucía por el mundo entero. Nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces y cordobeses. Desde que era pequeño le inculqué a mi nene el amor a Córdoba y él lo sigue. El nombre de Córdoba lo llevamos por el mundo entero y orgullosos de nuestra ciudad.

Todo el país ha seguido el boxeo durante los Juegos Olímpicos, pero al final sigue siendo un deporte un poco minoritario en España. ¿Os habéis sentido solos en algún momento?

La verdad es que no, ya te digo que no. Nos hemos sentido súper arropados por todo el país. Los medios de comunicación se han volcado con el boxeo y los boxeadores y la Federación conmigo. Como director técnico del equipo nacional que soy, se han volcado completamente. De hecho, la gente ha podido ver que las características del boxeador actual han cambiado completamente con respecto a lo que había antes. Ahora son boxeadores con licenciaturas, como Emmanuel Reyes, licenciado en Educación Física en Cuba. Ya te digo que son boxeadores con una buena imagen y eso el público lo ha captado. La verdad es que se han dado cuenta de que el boxeo tiene una imagen totalmente diferente a la que tenía anteriormente. La forma de hablar y de actuar ha calado en España y es por eso que ha tenido un boom. No es que sea el deporte rey en España, pero sí que hemos dado un avance bastante importante.

Rafa Lozano Sr., en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. / A.J. GONZÁLEZ

undefined

¿Qué tipo de ayudas recibe un boxeador olímpico?

Pues son las que llegan a través de las becas del Team España, el antiguo Programa ADO, o las Becas Podium. Algunos, como los andaluces, reciben ayudas de la Fundación Andalucía Olímpica, pequeñas, pero las hay. Deberían recibir alguna ayuda más, cada uno de su autonomía. Los andaluces tendrían que tener más ayudas de sus ayuntamientos y de las administraciones de su provincia. Rafa Lozano Jr, alardea de ser de Córdoba y es evidente que debería tener alguna ayudita más, alguna bequita, o alguna cosa, para que le ayude en el desarrollo de su carrera deportiva.

Córdoba siempre ha sido cuna de boxeadores, ahora también en el apartado femenino. Ahora está despuntando Noelia Gutiérrez, pues ha logrado varias medallas en los campeonatos europeos de su edad. ¿Cómo ve su futuro?

Noelia Gutiérrez tiene un futuro bastante prometedor. La verdad es que es una niña que lleva trabajando desde chiquitita. Su padre la ha llevado muy bien. Es una niña que la hemos tenido nosotros, en el Centro de Tecnificación Infanta Cristina de Murcia. Ahora ha vuelto a Córdoba, por lo que seguirá con su padre entrenando. La proyección de esa niña es buena. Puede llegar hasta donde ella quiera, ya que es trabajadora, muy disciplinada, una guerrera en el ring, en donde no se casa con nadie, y ahí están sus resultados, aunque sean en categorías inferiores. Esa niña va a llegar bastante lejos. Desde la Federación se le va a ayudar en todo lo que se pueda.

"Noelia Gutiérrez va a llegar lejos. Se le ayudará en lo que se pueda desde la Federación" Rafa Lozano Sr. — Seleccionador nacional de boxeo

undefined

¿Cuál es el trabajo que hace la Federación y Rafa Lozano en la promoción del boxeo femenino?

Nosotros tenemos el Programa Nacional de Tecnificación. Llevamos tiempo intentándolo, captando talentos, a las que vemos en los campeonatos de España. Las reunimos en el Centro de Tecnificación de Murcia, en donde ahora van a estar más de doce chicas. Allí cuentan con su preparador físico y fisioterapeuta. Antes, a ese grupo lo teníamos también en Madrid, pero ahora directamente se van a Murcia. Allí hacemos un seguimiento de ellas y les damos recursos que no tenían antes. Ahora ya tenemos a una chica que ha dado el paso de demostrar que pueden llegar lejos que es Laura Fuertes, que ha quedado bronce en el Mundial y ha estado en los Juegos. Tuvo mala suerte con la decisión, pero sí que hizo un buen combate. La Federación, y en este caso yo, como responsable de los equipos, lo que vamos a hacer es darles mucha actividad, con campus de entrenamiento, en España y en otros países, y muchas competiciones. Un boxeador se hace boxeando, al igual que un tenista se hace jugando al tenis, y eso es lo que vamos a procurar hacer con las chicas.

"Venimos a Córdoba porque cuando lo hacemos, es como si nos echaran gasolina" Rafa Lozano Sr. — Seleccionador nacional de boxeo

undefined

Para progresar en el mundo del boxeo tuviste que irte a Madrid. ¿Vienes mucho a la ciudad?

Sí, claro, yo vengo a Córdoba cada vez que puedo, para ver a la familia y estar con los amigos. Primordialmente venimos a Córdoba porque estar aquí es como si te echaran gasolina. Cargamos las pilas, por eso venimos aquí de vez en cuando, intentamos venir casi todos los fines de semana, pero, la verdad es que me gustaría venir con más continuidad.