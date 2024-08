Laura Heredia finaliza decimoséptima en la final de pentatlón moderno en París

La española Laura Heredia finalizó este domingo en el decimoséptimo lugar en la final del pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de perder sus opciones de medalla en la prueba de salto ecuestre, en la que su caballo rehusó tres veces dos obstáculos, para sumar un total de 1.124 puntos.

Heredia llegaba a la final en el Palacio de Versalles, última opción de medalla para España en Paris 2024, impulsada por un sábado increíble, en el que acabó segunda su semifinal del pentatlón moderno, cita en la que debutaba convirtiéndose en la primera mujer española en participar en esta disciplina, para avanzar a la final de la disciplina con la séptima mejor puntuación.

Sin embargo, la fortuna no sonrió este domingo a la catalana, que ya se quedó sin opciones de pelear por las medallas en la prueba de salto ecuestre. Tres rehúses en el salto con obstáculos a lomos del caballo 'Dollar us d'Ecly', un equino que se asigna por sorteo, impidieron a la barcelonesa, de 24 años, puntuar. Con cero puntos de 300 fue una losa que ya no pudo remontar en las otras pruebas restantes de esgrima, natación, tiro y carrera, acabando con 1.124 unidades en su casillero.

La medalla de oro fue para la húngara Michelle Gulyas, con 1.461 puntos, récord del mundo de la disciplina. Mientras que la plata se la colgó la francesa Elodie Clouvel (1.452) y el bronce fue para la surcoreana Seungmin Seong (1.441).