El firme órdago de Pichardo a Portugal tras volver a perder una final ante Jordan Díaz

Pedro Pablo Pichardo es un ganador como ha demostrado tanto dentro como fuera de las pistas al apostar fuerte por el cambio de nacionalidad en 2016 desde Cuba a Portugal y en el tartán con su oro olímpico en triple salto en Tokio 2020 y en los Mundiales de Eugene en 2022.

Sin embargo, al habanero le ha salido un duro competidor nacido en la misma ciudad y español de adopción como Jordan Díaz, quien le ganó en los Europeos de Roma y este viernes en los Juegos Olímpicos de París. Además, su relación es inexistente tras el encontronazo provocado por el benfiquista en el comedor de la capital italiana, tal y como desveló Gerardo Riquelme en 'Marca'.

A la conclusión de la final de triple salto en la que logró la medalla de plata tras Jordan Díaz, Pichardo se mostró muy crítico con el poco respaldo que está recibiendo últimamente de Portugal e incluso coqueteó con la posibilidad de retirarse por la falta de motivación para seguir peleando.

"Años atrás había prometido a mi mamá que acabaría en los Juegos de Los Ángeles 2028, pero en los últimos años ha sido complicado. Ha habido problemas en el club, infelizmente en Portugal no tenemos apoyo, las instituciones se centran solo en el fútbol y los atletas no tenemos apoyo. Gracias a Dios yo he tenido el patrocinio de Puma. Tengo ese problema con el club, he perdido la emoción y la felicidad que tenía por el deporte", explicó en un portugués notable.

Pichardo, descontento con las instituciones lusas... y con su club / AP

"A partir de hoy, hablaré con mi padre y con mi esposa para pensar si continúo o no. Lo que tengo en la cabeza es quedarme aquí, que ha sido mi última competición de la temporada y reflexionar para decidir si sigo. Cuando llego a casa, la cabeza ya no aguanta. Tengo tres hijas, una familia, ya estoy en 31 años y no soy aquel joven que se emocionaba. He llegado hasta aquí, he conquistado resultados y en el momento actual está difícil", prosiguió.

Y avanzó encuentros al más alto nivel. "Agradezco el apoyo de la Cámara, de la Federación. Sería bueno sentarse con ellos y ver si consiguen apoyo para nosotros. Los atletas portugueses necesitamos apoyo, que es una miseria en comparación con el fútbol. No pedimos mucho. Un poco es suficiente. Espero reunirme con el presidente Rui Costa (el mítico exjugador de la Fiorentina que ahora preside el Benfica) y quiero hablar con el Gobierno", concluyó un desmotivado Pichardo. Sensacionales y certeras reflexiones. El viernes pareció que el oro de la 'Rojita' valía más que el de Jordan Díaz. No en mi nombre.