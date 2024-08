Eliud Kipchoge, la caminata popular y un 'no comment'

Minutos después de la conclusión de la maratón masculina que ha consagrado este sábado en París al etíope Tamirat Tola como nuevo campeón olímpico, la mayor atención en la zona mixta no la concentraban los medallistas sino un atleta que se había retirado entre el kilómetro 30 y el 35 después de 1h:40 aproximadamente de competición.

Ese atleta era uno de los maratonianos más míticos de todos los tiempos, al nivel quizá del etíope Abebe Bikila. Se trata de Eliud Kipchoge, el keniano que hizo historia en el Mundial de París'03 cuando derrotó en la final de 5.000 metros con tan solo 18 años al marroquí Hicham El Guerrouj y al etíope Kenenisa Bekele, quien ha terminado 39º.

"Fue la maratón más dura de mi carrera, la primera vez que me he retirado. He ganado muchas veces, otras llegué segundo, otras tercero e incluso alguna vez décimo, pero siempre había cruzado la meta", explicaba el keniano con una naturalidad abrumadora tras su "última participación en unos Juegos".

Atrás quedan los oros en maratón en Río 2016 y en Tokio 2020, así como el bronce en 5.000 metros en Atenas'04 y la plata en Pekín'08 donde fue superado precisamente por Bekele. Y 10 victorias en las 'majors', la última de ellas el 24 de septiembre de 2023 en Berlín con 2h:02.42.

Kipchoge no confirmó si corrió en París su última maratón / AP

Kipchoge desveló algo muy emocionante que sucedió justo antes de detenerse. "Yo no estaba bien y he ido andando durante unos dos kilómetros. Cuando me he dado la vuelta he visto que había como 200 o 300 personas caminando a mi lado y animándome. Ha sido muy emotivo y me ha puesto muy contento", explicó el atleta nacido en el Valle del Rift que cumplirá 40 años el 5 de noviembre.

El africano también sintió el cariño y el reconocimiento de sus compañeros. "Muchos me han dicho cosas bonitas cuando me adelantaban o cuando corrían a mi lado. La verdad es que estas cosas son las que te dan motivación. Ahora tengo que hablar con mi familia y ver qué hago. Quizá siga relacionado con el atletismo en otra tarea después de 21 años corriendo al máximo nivel", señaló.

Una vez confirmado que París ha visto a Eliud Kipchoge por última vez como atleta olímpico, mutis por el foro a la hora de hablar de su retirada. "No comment", se ha limitado a decir. Ahí subyacen importante contratos publicitarios y la próxima Maratón de Nueva York que tendrá lugar el 3 de noviembre. Veremos.