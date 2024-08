Fermín López: "Tenía muchas ganas de estar en los Juegos y por eso he venido"

El estadio del Lyon fue el jardín de Fermín López Marín (El Campillo, Huelva, 2003). Una actuación prodigiosa, dos goles y la demostración de que está "con muchas ganas" de avanzar en la cita olímpica. Está siendo una experiencia inolvidable, sugiere el futbolista del Barça, sediento de más títulos. Tras alzar al cielo de Berlín la Eurocopa con la absoluta, la gloria de los Juegos Olímpicos de París le espera a la vuelta de la esquina. Dos partidos más para la doble corona. "Es un reto personal", subraya en la cuenta atrás para la difícil batalla del Vélodrome (lunes, 18:00 horas) contra Marruecos en Marsella.

-Solo unas horas para que puedan asegurarse una medalla en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo llega Fermín López a las semifinales?

-La verdad es que estoy teniendo muy buenas sensaciones. Hemos dado [contra Japón] un paso adelante y esperamos poder seguir así en el siguiente partido. El obejtivo es otra victoria.

-Dio la impresión de que en cuartos mejoraron sus prestasciones de los partidos anteriores. ¿Lo ve así?

-Sí que dimos un paso adelante en el campo. Ahora esperamos seguir ajustando cosas, mejorando, aprendiendo para seguir mejorando sensaciones.

-A usted se le ve muy fino.

-Me estoy viendo con buenas sensaciones, pero como todo el equipo. La verdad es que hicimos un gran partido contra Japón, además con un gran resultado (3-0) y estamos muy felices por esa victoria. Pero esto no para.

-Además, consiguió usted dos goles. Para anotar hay que probar y lo está haciendo.

-Sí. Intento con la derecha, con la izquierda también. Es un poco la idea como tú dices: intento probar, chutar y lo bueno es que salió bien y pudimos celebrarlo todos juntos.

-¿Ya visualizan la opción de colgarse un metal al cuello?

-El grupo está convencido de sus opciones. Nosotros creemos mucho en nosotros mismos y es nuestro objetivo conseguir una medalla. Vamos a seguir trabajando y ojalá llegar al objetivo.

-¿Les ha dado tiempo a exprimir la experiencia olímpica o no han parado entre partido y partido?

-En la Villa sí que hemos podido conocer a algunos deportista. Los Juegos son diferentes. Es una experiencia inolvidable, muy bonita, pero lo fundamental es obviamente la competición. A ver si podemos llegar a la final, que sería completar el camino.

-Entiendo que la motivación y la propia adrenalina de la competición suple el cansancio, que en su caso es normal que sí lo haya.

-Es un año que se está haciendo muy largo, muchas competiciones, en verano tampoco he tenido mucho descanso... Pero si te soy sincero tengo muchas ganas de estar aquí y por eso he venido. Trato de ayudar al equipo, creo que el equipo está bien y eso es lo más importante.

-¿Cómo hace para atenuar los efectos del estrés y de la falta de vacaciones?

-Mentalmente también tienes que trabajarlo y eso es difícil. Jugar tantas competiciones seguidas supone muchos días concentrados pero a mí me encanta jugar, entrenar... y eso no me pesa.

-España no gana un oro en fútbol desde Barcelona 92. Yen equipos, ninguno desde Atlanta 96. Supongo que querrán romper ese maleficio y que también estarán disfrutando del resto de competiciones.

-Sí, sí, estamos viendo otros deportes y nos alegramos mucho de que estén consiguiendose medallas, oros como el de la vela. Aver si también nosotros podemos dar una alegría.

-Y ahora, Marruecos en Marsella.

-Será un gran partido seguro, vamos con buenas sensaciones y ellos también.

-Jugó Eurocopa y ahora Juegos. ¿Es un reto la doble corona?

-Es un objetivo que tengo también para mí, así que intento dar lo máximo para conseguir ese objetivo.

-Su amigo Pedri se quedó con la hiel de la plata tras la derrota en la final. Ustedes quieren ir más allá.

-Sí, la verdad es que ellos se quedaron con esa espinita. Nosotros vamos a por el oro y vamos a luchar por ello.

-¿Qué mensaje le envía a la gente que les sigue desde España?

-Que nos sigan, que nos apoyen, que es un orgullo que haya tanta gente detrás de este equipo. El mensaje que les damos es que esperamos que se sientan orgullosos y por supuesto les agradecemos que estén ahí. Nosotros daremos todo por el país y buscaremos el oro en los partidos que faltan.