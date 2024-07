Los suplentes se la pegan ante Egipto y España se complica la vida en los Juegos Olímpicos

A España le valía un empate, pero se la pegó ante Egipto (0-2) y acabó su participación en la fase de grupos del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos como segunda de grupo. Optó Santi Denia por revolucionar el once, cambiando a diez jugadores (solo repitió Aimar Oroz) con respecto a la alineación del pasado partido contra República Dominica. Desde el portero, Iturbe, hasta el delantero, Samu Omorodion, casi todos los teóricos suplentes tuvieron la oportunidad de disputar minutos y demostrar que pueden ser importantes en los cruces. Y el experimento salió rematadamente mal.

Tocaba dosificar, sí, pero también tocaba puntuar y sacar al menos un empate para asegurar el primer puesto de grupo y tener un cruce de cuartos, el que da acceso a la lucha por las medallas, a priori más asequible. El mismo punto que necesitaba Egipto para certificar su pase como segunda, por lo que a priori todo parecía listo para convertir el partido en un trámite. Pero resultó envenenado.

Porque desde el primer momento el choque se convirtió en un correcalles, con España tratando de llevar el dominio y Egipto corriendo y buscándole las cosquillas a los de Denia al contragolpe. Lo rondaron en el inicio del duelo Diego López, con un disparo desde la frontal que repelió el palo, y Pacheco, a la salida de un córner con un cabezazo que salió rozando el poste de la portería de Alaa.

Ocasiones, sí, pero poco control del juego. Porque Egipto, una selección compacta y férrea que en defensa tiene su fuerte, salía a la contra generando mucho peligro en un contexto de partido roto por momentos y empezó a imponer su plan de partido. Avisó a los 20 minutos, con una gran disparo de Zizo que salvó Iturbe, y golpeó en el 40, con otro contragolpe en el que el propio Zizo cedió a la frontal a Ibrahim Adel, que fusiló al guardameta español y puso por delante a los africanos.

Cambios y vuelta de los titulares

El tanto fue oro para lo que planteaba Egipto. Le faltaba mordiente a España, a la que el gol del combinado africano le sentó mal y acabó pidiendo el descanso para refrescar piernas y, sobre todo, cabeza. Y para empezar a mover el banquillo, porque a la vuelta de vestuarios entraron Sergio Gómez y Juanlu por Aimar y Pubill. Pero esta vez no ocurrió como en los dos partidos previos y la mejora no llegó en la segunda parte.

Poco a poco, Denia fue dando entrada a su guardia pretoriana, sacando también a Fermín, a Barrios y a Miranda. Pero las cosas no variaron en exceso, y si lo hicieron fue para ir a peor. Porque al cuarto de hora de la reanudación, un fallo inexplicable de Pacheco dejó a Adel delante de Iturbe. Y solo, el diez egipcio no desaprovechó el regalo y firmó su doblete particular.

Quedaba media hora y a España solo le quedaba volcarse y confiar en un arreon final que le permitiera rescatar el primer puesto del grupo. Sostenida por Iturbe, autor de una doble parada milagrosa que evitó el tercero de Egipto, empezó a encerrar a Egipto en su área, más por insistencia que por juego, y se metió en el partido gracias a un poderoso cabezazo de Samu Omorodion tras un buen centro de Camello, el más insistente de los de Denia.

No ofreció ni de lejos su mejor versión la selección, que no carburó ni a pesar del estímulo del gol cuando quedaban diez minutos para el final, y esto se tradujo en problemas. El próximo viernes se verá las caras, salvo carambola, con Japón, y evita a Francia por el camino.