¿En qué JJOO ha conseguido España más medallas (y en cuáles menos)?

La delegación española participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos en París 1900, la segunda cita de la era moderna. Aunque no estuvo presente en las tres siguientes citas luego se reincorporó al elenco de países participantes sin faltar en ninguna de las ediciones posteriores (a excepción de 1936, con el país inmerso en plena Guerra Civil).

En el total de su historia, contando Juegos de Invierno y de verano, España ha conseguido un total de 174 medallas, repartidas en 49 oros, 73 platas y 52 bronces. De ellas, 169 han sido cosechadas en el torneo estival (48 oros, 72 platas y 49 bronces) siendo Barcelona 92' el mayor éxito del equipo español en unos Juegos Olímpicos.

El hito de Barcelona 92'

España alcanzó su punto álgido como olímpica en la edición de 1992, cuando Barcelona acogió los hasta ahora únicos Juegos que se han disputado en España. Desde que el 17 de octubre de 1986 Juan Antonio Samaranch pronunciara aquellas inolvidables 'a la ville de Barcelona", el país entero se preparó para acoger de la mejor manera posible la mayor competición deportiva a nivel mundial.

El trabajo dio sus frutos y en esa edición la delegación española conquistó su mayor botín en unos Juegos. Se consiguieron un total de 22 medallas, 13 de las cuales de oro, siete de plata y dos de bronce.

Dejó además imágenes icónicas como el encendido del pebetero con una flecha lanzada por Antonio Rebollo desde el estadio, o la mítica llegada de Fermín Cacho cruzando en primera posición en los 1.500 con el Olímpic volcado, el Barcelona de Montserrat Caballé y Freddie Mercury o la desolación del equipo de waterpolo español tras perder el oro. Momentos icónicos de la gran cita olímpica española. Un hito teniendo en cuenta que se llegaba de los cuatro metales de Seul 88', los cinco de Los Ángeles 84' y los seis de Moscú 80'.

Solo en Atenas 2004 y Londres 2012 España consiguió acercarse a las cifras de Barcelona, con 20 medallas conseguidas en cada una de las citas, aunque en ambos caso, el porcentaje de oros fue menor, con 3 y 7 respectivamente.

Bajón en Sídney

Tras Barcelona, España buscó mantener el nivel en los Juegos de Atlanta 96', y aunque no se llegó a la histórica cifra, no se quedó tan lejos, con 17 metales (cinco oros, seis platas y seis bronces). Pero no sucedió lo mismo en Sídney 2000, donde la delegación española firmó el peor resultados de las últimas ocho ediciones (de Barcelona 92 a Tokio 2020). En las antípodas se consiguieron tan solo 11 preseas, tres únicos oros (Joan Llaneras, ciclismo en pista, Gervasio Deferr, gimnasia e Isabel Fernández en judo), tres platas y cinco bronces.

España, que había debutado en París 1900 con un oro y acabado en Amberes 1920 con dos platas, se marchó de París 1924, Melbourne/Estocolomo 56', Tokio 64', México 68' sin conseguir ningún metal.

Relación de medallas en las últimas citas olímpicas

Barcelona 1992: 22 medallas, sexta en el medallero (de 64)

Atlanta 1996: 17 medallas, decimotercera en el medallero (de 79)

Sídney 2000: 11 medallas, vigesimoquinta en el medallero (de 80)

Atenas 2004: 20 medallas, vigésima en el medallero (de 74)

Pekín 2008: 19 medallas, decimocuarta en el medallero (de 86)

Londres 2012: 20 medallas, decimoséptima en el medallero (de 85)

Río de Janeiro 2016: 17 medallas, decimocuarta en el medallero (de 87)

Tokio 2020: 17 medallas, vigesimosegunda en el medallero (de 93)