La burgalesa Marta Fernández conquistó la medalla de oro en los 50 metros braza, clase SB3 de parálisis cerebral, y sumó su segunda presea en Tokio, en sus primeros Juegos Paralímpicos, tras la plata lograda en los 50 metros mariposa.

Marta Fernández, de 27 años, debutó internacionalmente esta temporada y pasó en Sheffield (Reino Unido) la clasificación internacional que le permitió competir en los Juegos Paralímpicos, recibiendo las clases S4, SB3 (para braza) y SM4 (para estilos).

La deportista burgalesa del CD Fusión refrendó su excelente progresión como nadadora con una medalla en Tokio, esta vez en los 50 metros braza, en una carrera que dominó desde el principio parando el cronómetro en 58.21, dos segundos menos que la rusa Natalia Butkova, que se colgó la plata. El bronce fue para la mexicana Nely Miranda Herrera.

"No me creo lo que acaba de pasar. Esta medalla es de mucha gente y se consigue por la confianza en no dar las cosas por hechas. Es un sueño cumplido", dijo Marta, al termino de la prueba.

La medalla de Marta Fernández supone la décima para España en la piscina (8 oros y 2 platas) del Centro Acuático de Tokio.