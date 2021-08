La tiradora baenense Fátima Gálvez no podrá defender dentro de tres años el título olímpico de equipos mixtos de foso olímpico de tiro al plato que ganó, formando pareja con el toledano Alberto Fernández, en los Juegos de Tokio. La corona que logró no podrá en realidad ni mantenerla ni perderla, ya que la prueba no se disputará en 2024 en París.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el pasado mes de diciembre varios cambios que incluyen la desaparición de los equipos mixtos de foso olímpico para sustituirla por otra prueba de conjuntos mixtos de tiro al plato, la de skeet. España no contó con representación en skeet en Tokio, por lo que previsiblemente saldrá perdiendo con el cambio. Esta modificación forma parte de un paquete que incluye la desaparición completa del karate o de los 50 kilómetros marcha en atletismo. Solo uno de los tres oros conquistados por España en Tokio, el de escalada, podrá defenderlo su ganador en 2024.

Fátima Gálvez ya sabe que solo podrá competir en la prueba individual, en la que en Tokio ocupó el puesto 13º. La baenense asegura que prefiere que no haya equipos mixtos para ella en París “pues aunque te quita una opción de medalla, te quitas mucha carga de competición durante los años previos, pues hay que tener en cuenta que desde Río he tenido que hacer la prueba individual, la de equipos mixtos y la de equipos femeninos en muchas competiciones y eso te genera una carga extra de tensión”.

La baenense recuerda que “Alberto y yo logramos el récord olímpico al ser una prueba que debutaba, así al que no celebrarse más, no podremos perderlo”.