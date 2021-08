La plata lograda por el karateka Damián Quintero en katas es la noticia más destacada de la jornada para el deporte español en los Juegos Olímpicos de Tokio. La decepción llegó con la derrota en las semifinales de waterpolo ante Serbia y el cuarto puesto del marchador Marc Tur en 20 km marcha cuando iba tercero a falta de poco más de cien metros.

-Damian Quintero prolonga la racha del karate: El karateca español Damián Quintero se ha colgado la medalla de plata en la modalidad de kata después de caer este viernes en la final ante el japonés Ryo Kiyuna, vigente campeón del mundo, y conquista la decimotercera medalla para España en la cita japonesa. "Para mí no es plata, es oro. Estoy hipercontento. He disfrutado al máximo estos Juegos. Venía con mucha presión, sinceramente, pero el día de hoy ha sido increíble. Me he subido al tatami y he disfrutado como un niño todas las eliminatorias", dijo.

-Cuarto puesto en 50 km marcha: El atleta español Marc Tur terminó cuarto la prueba de 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 este viernes, una tremenda actuación en Sapporo ante los favoritos, en la que vio escaparse el podio a 200 metros de met, mientras que 'Chuso' García Bragado terminó 35º en sus octavos Juegos. En su debut olímpico y con apenas una decena de citas internacional, el balear de 26 años entregó el podio de la manera más cruel, cuando le pasó el canadiense Evan Dunfee a las puertas de la meta tras un bajón en el tramo final. El oro fue para el polaco Dawid Tomala y la plata para el alemán Jonathan Hilbert. En la prueba femenina de 20 km marcha, María Pérez también acabó cuarta.

-El cuarteto español de K4 500 arranca a lo grande: El K4 500 español de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade logró este viernes el pase directo a semifinales. La gran apuesta del equipo español por la prueba reina de la velocidad en el canal de Sea Forest comenzó con un aviso a navegantes y un récord olímpico. Craviotto, en busca de su quinta medalla en unos Juegos, encabezó el K4 que se quedó su serie con un tiempo de 1:21.658. El cuarteto español buscará este viernes el pase a la final a partir de las 3.20 hora peninsular y la pelea por las medallas sería a las 5.37.

-Dolorosa derrota del waterpolo masculino: La selección española masculina de waterpolo peleará este domingo (6:40, horario peninsular español) contra Hungría por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, después de perder (10-9) contra Serbia en las semifinales del torneo en el Centro Acuático de Tatsumi. España, que cedió frente a la campeona olímpica con parciales de 0-2, 5-2, 2-1 y 2-5, se quedó a las puertas de repetir la final 25 años después de Atlanta'96, donde conquistó la medalla de oro, y tendrá que disputar el partido por el tercer puesto ante Hungría, que cayó por 9 a 6 frente a Grecia en la otra semifinal.

-Allyson Felix logra su décima medalla en unos Juegos e Italia gana en el 4x100: La atleta bahameña Shaunae Miller-Uibo se adjudicó este viernes la medalla de oro en la final de los 400 metros lisos, reeditando su victoria de hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil). Miller-Uibo estuvo imperial en la recta final donde nadie pudo detenerla para sumar con absoluta comodidad un nuevo metal dorado, con un crono de 48.36, 84 centésimas mejor que la segunda clasificada, la dominicana Marileidy Paulino. Por su parte, la medalla de bronce fue para un mito del atletismo como la estadounidense Allyson Felix (49.45), que suma la décima medalla olímpica de su carrera. Por su parte, Italia ganó el oro en la prueba de relevos masculina de 4x100, dando así la gran sorpresa en la velocidad.