Rafa Mir, sin duda, fue el hombre milagro de España para pasar a las semifinales de los Juegos Olímpicos en el torneo de fútbol. El delantero salió y rescató a la selección en un gol in extremis tras llevar muy poco en el terreno de juego y remató la faena en la prórroga completando un hat-trick histórico que le vuelve a colocar en el disparadero del mercado español. Porque Rafa Mir es uno de los delanteros más codiciados y tiene toda la pinta que saldrá en las próximas semanas del Wolverhamtpon con un traspaso definitivo tras varias cesiones.

"Sé lo que tengo que hacer. Iba a tener una oportunidad y he hecho gol. Para eso estoy", reveló Rafa Mir tras realizar uno de los partidos de su vida. Porque sus goles le dieron el pase a España en un encuentro agónico. "Sabíamos que no iba a ser nada fácil y lo que nos queda por delante tampoco. Pero esta es una selección de grandes. Los que juegan y los que no y no tenemos dudas de que vamos a por lo más grande", sentenció el delantero, que se llevó el balón de recuerdo.

Rafa Mir aún no sabe el equipo en el que jugará. Su carrera la maneja Jorge Mendes y en España ya ha vivido periplos de cesión en la UD Las Palmas y en el Huesca, dónde ha brillado y se ha ganado un traspaso importante este verano. Se fue jovencito al Wolverhamtpon, pero tiene pinta que regresará a España. Ofertas no le faltan, pero busca algo grande. Por ahora, Atlético de Madrid y Villarreal sopesan su fichaje. Como el Sevilla. Fue ofrecido al Barça por Mendes, pero no hubo respuesta. El partido ante Costa de Marfil le puede abrir muchas puertas.