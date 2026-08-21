Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyecto Hombre Córdoba | Aumento alcohólicosCórdoba CF-Girona | TV y horarioDespidos en Córdoba | TrabajoHitachi CórdobaTerremotos Granada en CórdobaDeoleo CoricelliCompraventa: Dcoop y DeoleoCines de verano CórdobaEscoceses en CórdobaCurso Escolar 26/27 CórdobaCheque-libro CórdobaArtistas callejeros en Córdoba | Nueva regulación
instagramlinkedin

Estrenos de series

Crítica de 'El patíbulo' (Filmin): Shane Meadows recuerda un fraude financiero del siglo XVIII con su conocida frescura

El creador de la franquicia 'This is England' ofrece su personal visión del drama de época en este acercamiento a los orígenes de una verdadera banda de falsificadores de monedas

Michael Socha (David Hartley) en una imagen promocional de 'El patíbulo'

Michael Socha (David Hartley) en una imagen promocional de 'El patíbulo' / Filmin

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Manuel Freire

'El patíbulo'

Dirección: Shane Meadows

Reparto: Michael Socha, Sophie McShera, Thomas Turgoose, Ralph Ineson 

País: Reino Unido / Irlanda 

Duración: 60 min. (tres episodios)

Año: 2023

Género: Drama criminal

Estreno: 18 de agosto de 2026 (Filmin)

★★★★

Conocemos al cineasta Shane Meadows, sobre todo, por sus exploraciones de la vida de clase obrera en la zona central de Inglaterra durante los 80 y 90. Más en concreto, es recordado como artífice de la franquicia 'This is England', que empezó como una película sobre la subcultura 'skinhead' de 1983 (él mismo se unió a ella con 12 años) y dio pie a tres secuelas en forma de serie, cada una situada en un momento distinto del thatcherismo, todas coescritas por Meadows con Jack Thorne ('Adolescencia'), igual que la celebrada miniserie 'The virtues', en la que el director exorcizó su experiencia como víctima de abusos sexuales en la infancia.

En su primera serie para la BBC, recuperada por Filmin tres años después de su estreno original, Meadows sale (relativamente) del 'escribe sobre lo que conoces' para recordar un importante caso de fraude financiero en la Inglaterra del siglo XVIII, al comienzo de la revolución industrial. O los prolegómenos del mismo: 'El patíbulo' es una especie de precuela del libro de Benjamin Myers de 2017 sobre los falsificadores del pueblo de Cragg Vale (Calderdale, West Yorkshire), quienes, bajo el liderazgo del escurridizo David Hartley (Michael Socha, habitual de Meadows, en la serie), lograron desestabilizar la economía británica con sus hábiles recreaciones de guineas a partir del raspado de monedas reales. 

Una comunidad desesperada

En el misterioso preámbulo de este preámbulo, vemos a Hartley medio arrastrándose por los páramos de Yorkshire, herido de una puñalada, cargando penosamente con una bolsa que oculta su futuro y el de los suyos. Regresa a casa después de siete años de actividad criminal en Birmingham. Hombres ciervo lo acompañan en su travesía, en un giro 'folk horror' que no podía esperarse de Meadows, aunque su filmografía incluya la aterradora 'Dead man's shoes'. Al llegar se encuentra a su padre en una caja. Su cuñada Gwen (Charlotte Ockelton) le recrimina que no haya estado ahí en los momentos difíciles y que no llegara a casarse con Grace (Sophie McShera), hermana de la propia Gwen e irresistible e irrechazable torbellino.

Tanto los Hartley como el resto de la comunidad han vivido días mejores. La producción textil, sostén económico del pueblo, se ha empezado a mecanizar. Las casas de tejedores son sustituidas por las grandes fábricas. En ese contexto de desesperación, Hartley y algunos aliados, Grace incluida, no tienen demasiados problemas para convencer a todo el mundo, herreros, prostitutas y ladronzuelos, de aportar sus pocas monedas o habilidades a un proyecto criminal con tintes de ajuste de cuentas moral.

En un primer momento, puede sorprender que una serie de Meadows se desarrolle en 1760 o se deslice a veces por unos senderos psicodélicos en los que importa mucho la banda sonora original de los suecos Goat. Pero en realidad esta serie encaja a la perfección en su filmografía. De lo que nos habla el autor es, otra vez, de una comunidad de clase obrera, solo que de casi 300 años atrás. Los diálogos irradian nuevamente naturalidad y espontaneidad. Es el resultado de un método de trabajo en el que los actores habitan sus personajes durante meses y tienen permiso para improvisar en el momento del rodaje. 

Noticias relacionadas

Todo en 'El patíbulo' respira cercana verdad, sobre todo, quizás, las corrientes de amor que fluyen inevitablemente entre unos David y Grace que se hacen los duros pero saben en brazos de quién acabarán. El primero parece condenado a pisar el lugar titular, pero en estos momentos todavía se permite soñar con ganar, animado por el más locuaz hombre ciervo a recuperar el tiempo perdido. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Seprona investiga a un vecino de la provincia de Córdoba por la tenencia ilegal de un guacamayo rojo
  2. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  3. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  4. Reabre la carretera de acceso al cementerio de La Fuensanta casi cuatro años después y al alcalde de Córdoba pide 'perdón' a los vecinos
  5. Los ladrones entran en el centro ecuestre El Cañuelo de Córdoba y roban veinte sillas de montar: «Es una ruina»
  6. Gonzalo, persona realojada por la Umasc en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
  7. Abigail Gálvez, violonchelista profesional y artista callejera en Córdoba: 'Las calles me han regalado experiencias preciosas y muy emotivas
  8. Dcoop y Deoleo, dos modelos diferentes para controlar el mercado del aceite de oliva

El Imdeec duplica el tiempo de estancia gratuita en los Espacios Futuro para consolidar el talento emprendedor en Córdoba

El Imdeec duplica el tiempo de estancia gratuita en los Espacios Futuro para consolidar el talento emprendedor en Córdoba

El arquitecto técnico cordobés Juan Manuel Gómez Carmona publica una guía para comprar vivienda de obra nueva sin pagar de más

El arquitecto técnico cordobés Juan Manuel Gómez Carmona publica una guía para comprar vivienda de obra nueva sin pagar de más

Vecinos del Campo de la Verdad piden al Ayuntamiento de Córdoba que valle una casa de su propiedad por miedo a que vuelva a ser ocupada

Vecinos del Campo de la Verdad piden al Ayuntamiento de Córdoba que valle una casa de su propiedad por miedo a que vuelva a ser ocupada

Una excavación en Montemayor saca a la luz una fortificación que podría estar vinculada a Julio César

Una excavación en Montemayor saca a la luz una fortificación que podría estar vinculada a Julio César

La Guardia Civil interviene productos cárnicos y lácteos caducados en la Feria de Puente Genil

La Guardia Civil interviene productos cárnicos y lácteos caducados en la Feria de Puente Genil

Isabel Albás, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba: «Los datos de julio demuestran que vamos en la buena dirección aunque hay margen de mejora en la estancia media»

Isabel Albás, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba: «Los datos de julio demuestran que vamos en la buena dirección aunque hay margen de mejora en la estancia media»

La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

La Sala Orive acogerá en septiembre el octavo ciclo lírico 'Voces de Córdoba' con grandes piezas e intérpretes del género

La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación

La multinacional italiana Coricelli eleva su oferta por Deoleo a 500 millones y pide exclusividad hasta el cierre de la negociación
Tracking Pixel Contents