Crítica de 'El patíbulo' (Filmin): Shane Meadows recuerda un fraude financiero del siglo XVIII con su conocida frescura

'El patíbulo' Dirección: Shane Meadows Reparto: Michael Socha, Sophie McShera, Thomas Turgoose, Ralph Ineson País: Reino Unido / Irlanda Duración: 60 min. (tres episodios) Año: 2023 Género: Drama criminal Estreno: 18 de agosto de 2026 (Filmin) ★★★★

Conocemos al cineasta Shane Meadows, sobre todo, por sus exploraciones de la vida de clase obrera en la zona central de Inglaterra durante los 80 y 90. Más en concreto, es recordado como artífice de la franquicia 'This is England', que empezó como una película sobre la subcultura 'skinhead' de 1983 (él mismo se unió a ella con 12 años) y dio pie a tres secuelas en forma de serie, cada una situada en un momento distinto del thatcherismo, todas coescritas por Meadows con Jack Thorne ('Adolescencia'), igual que la celebrada miniserie 'The virtues', en la que el director exorcizó su experiencia como víctima de abusos sexuales en la infancia.

En su primera serie para la BBC, recuperada por Filmin tres años después de su estreno original, Meadows sale (relativamente) del 'escribe sobre lo que conoces' para recordar un importante caso de fraude financiero en la Inglaterra del siglo XVIII, al comienzo de la revolución industrial. O los prolegómenos del mismo: 'El patíbulo' es una especie de precuela del libro de Benjamin Myers de 2017 sobre los falsificadores del pueblo de Cragg Vale (Calderdale, West Yorkshire), quienes, bajo el liderazgo del escurridizo David Hartley (Michael Socha, habitual de Meadows, en la serie), lograron desestabilizar la economía británica con sus hábiles recreaciones de guineas a partir del raspado de monedas reales.

Una comunidad desesperada

En el misterioso preámbulo de este preámbulo, vemos a Hartley medio arrastrándose por los páramos de Yorkshire, herido de una puñalada, cargando penosamente con una bolsa que oculta su futuro y el de los suyos. Regresa a casa después de siete años de actividad criminal en Birmingham. Hombres ciervo lo acompañan en su travesía, en un giro 'folk horror' que no podía esperarse de Meadows, aunque su filmografía incluya la aterradora 'Dead man's shoes'. Al llegar se encuentra a su padre en una caja. Su cuñada Gwen (Charlotte Ockelton) le recrimina que no haya estado ahí en los momentos difíciles y que no llegara a casarse con Grace (Sophie McShera), hermana de la propia Gwen e irresistible e irrechazable torbellino.

Tanto los Hartley como el resto de la comunidad han vivido días mejores. La producción textil, sostén económico del pueblo, se ha empezado a mecanizar. Las casas de tejedores son sustituidas por las grandes fábricas. En ese contexto de desesperación, Hartley y algunos aliados, Grace incluida, no tienen demasiados problemas para convencer a todo el mundo, herreros, prostitutas y ladronzuelos, de aportar sus pocas monedas o habilidades a un proyecto criminal con tintes de ajuste de cuentas moral.

En un primer momento, puede sorprender que una serie de Meadows se desarrolle en 1760 o se deslice a veces por unos senderos psicodélicos en los que importa mucho la banda sonora original de los suecos Goat. Pero en realidad esta serie encaja a la perfección en su filmografía. De lo que nos habla el autor es, otra vez, de una comunidad de clase obrera, solo que de casi 300 años atrás. Los diálogos irradian nuevamente naturalidad y espontaneidad. Es el resultado de un método de trabajo en el que los actores habitan sus personajes durante meses y tienen permiso para improvisar en el momento del rodaje.

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Todo en 'El patíbulo' respira cercana verdad, sobre todo, quizás, las corrientes de amor que fluyen inevitablemente entre unos David y Grace que se hacen los duros pero saben en brazos de quién acabarán. El primero parece condenado a pisar el lugar titular, pero en estos momentos todavía se permite soñar con ganar, animado por el más locuaz hombre ciervo a recuperar el tiempo perdido.