'Veredicto', la nueva serie de ficción de Carles Porta que convertirá a la audiencia en jurado popular: "Mostraremos la parte oculta, donde no hay cámaras"

Nueve personas dialogan en una sala. Son los miembros del jurado popular de un juicio en el que tienen que decidir si condenan a un hombre como autor de un asesinato. Les cuesta ponerse de acuerdo porque cada uno tiene una perspectiva del caso y llevan muchas horas discutiendo. Si miras por la ventana, la vista es la misma que si otearas el paisaje que se ve desde la tercera planta del Tribunal de Justícia de Catalunya. Pero realmente están en Badalona, en el rodaje de 'Veredicto', la serie de Movistar Plus creada por Eduard Sola (el guionista del éxito 'Casa en flames'), Pol Cortecans y Daniel González, a partir de una idea de Carles Porta, el rey del 'true crime' en España, que afronta aquí su segundo proyecto de ficción después de '33 días'.

Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort y Cris Blanco interpretan a los nueve desconocidos que son escogidos de forma aleatoria entre la ciudadanía para dirimir el veredicto de un caso que ha impactado a todo un pueblo: un profesor condenado años atrás por posesión de pornografía infantil ha matado al padre de una de sus antiguas alumnas. El acusado admite el homicidio, pero asegura que fue en defensa propia.

Legítima defensa

"La legítima defensa es un tema que aborda los miedos, los límites, la ira, la violencia, por lo que hay mucha chicha filosófica detrás", enumera Sola, artífice también del guion de la serie, dirigida por Carlos Marques-Marcet ('10.000 km', 'Los días que vendrán'). "Además, en un caso en el que la presión del pueblo está muy presente, así que también nos habla de nuestros comportamientos como sociedad", reflexiona.

Carlos Marques-Marcet y Alba Flores, en el rodaje de la serie de Movistar Plus 'Veredicto' / Movistar Plus | Lander Larrañaga

"Todas las personas que están ahí encerradas deliberando son diferentes unas de otras y tienen que ponerse de acuerdo en algo, y eso es un buen ejemplo de democracia, de empatía y de diálogo", añade Sola, que considera que 'Veredicto' habla, sobre todo, de "humanidad": "Nos recuerda que lo que nos hace humanos es que somos capaces de entendernos los unos a los otros".

Tres episodios

Pero llegar a un acuerdo no les resultará fácil, como se verá en los tres episodios que compondrán este 'thriller' judicial que, aunque parte de un caso ficticio, tiene muchos tintes de realidad. "No nos hemos inventado nada en relación al proceso", asegura su creador, que recalca que incluso para redactar el documento sobre el que tiene que trabajar el jurado (el objeto de veredicto que incluye las preguntas que tienen que ir respondiendo respecto al caso) recurrieron a un fiscal que se encarga habitualmente de dar forma a estos textos.

"Y eso que tal vez, dramáticamente, nos habría salido a cuenta inventarnos cosas para no hacerlo tan complejo", explica el guionista. Porque, por ejemplo, la serie permite descubrir cómo a diferencia del sistema judicial americano que tanto hemos visto en la pantalla, en el español no se necesita la unanimidad del jurado: para condenar al acusado solo hacen falta siete votos y para absolver, cinco.

Rodaje de la serie de Movistar Plus 'Veredicto' / Movistar Plus | Lander Larrañaga

"La serie tiene una vocación narrativa respecto a cómo funciona la justicia y ajustarse a la realidad tenía un valor", destaca Sola. "En este compromiso con la verdad tiene mucho que ver Carles Porta", añade, un periodista que lleva muchos años diseccionando asesinatos que han marcado la crónica negra del país en 'Crims' y que, para conseguirlo, conoce de primera mano el funcionamiento de la justicia.

Ver lo que no se ve nunca

"La idea era que el espectador pueda ver lo que no se ve nunca, porque la gente normalmente conoce el caso y su veredicto, pero no cómo se ha llegado hasta él. Esa es la parte oculta, donde no hay cámaras", detalla el productor Edmon Roch.

La sala de deliberación será, de hecho, el escenario principal de la trama de unos personajes a los que conoceremos, más que por sus actos, por sus pensamientos. "La serie empieza con nueve personajes entrando en una sala y acaba con ellos, un día después, saliendo de allí. Por tanto, se explican a través de cómo piensan y acabas empatizando con uno o con otro. Parece fácil, pero es todo lo contrario, tal vez el mayor reto profesional que he aceptado", valora Sola.

Rodaje de la serie de Movistar Plus 'Veredicto' / Movistar Plus | Lander Larrañaga

Coincide con él el director Marques-Marcet, que no puede obviar como referente a uno de los grandes títulos del género judicial, '12 hombres sin piedad', de Sidney Lumet. "Es uno de los proyectos más complicados que me ha tocado rodar, porque no es fácil tener a nueve actores en tantas escenas", considera sobre una serie en la que Carles Porta pretende que "el espectador pueda participar como jurado en la historia".

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"Nos sitúa ante un gran dilema moral que interpela directamente al espectador", valora Susana Herreras, productora ejecutiva de Movistar Plus, para quien la serie "explora cuestiones universales sobre la justicia, los prejuicios, la responsabilidad individual y la influencia del entorno en nuestras decisiones". El rodaje de 'Veredicto', que comenzó a finales de junio, se alargará hasta el 1 de agosto.