‘Aquí no hay quien viva’ no se apaga: los datos que explican su éxito 20 años después del final

Antena 3 cerraba Desengaño 21 el pasado 6 de julio de 2006, pero a pesar del paso de estas dos décadas, ‘Aquí no hay quien viva’ sigue siendo un éxito en el consumo digital. La ficción creada por los hermanos Caballero continúa atrayendo a millones de espectadores en streaming y confirma que el fenómeno de Desengaño 21 está lejos de agotarse.

Según los datos del Barómetro OTT Online de Barlovento Comunicación, la serie alcanza actualmente una media mensual de 5,9 millones de espectadores únicos en plataformas. En el último año ha llegado a picos de 8,8 millones y suma una audiencia acumulada de 10,4 millones de espectadores únicos, cifras que la sitúan de forma recurrente entre los contenidos más vistos del mercado OTT.

El informe destaca que su éxito actual no responde únicamente a la nostalgia. El 37,2% de quienes siguen viendo la serie asegura que lo hace porque “desconecta, entretiene y nunca cansa”. La nostalgia aparece como motivo para el 15,7% de los espectadores, mientras que un 12,9% apunta a la vigencia de sus tramas y personajes.

El fenómeno combina dos tipos de público. Casi tres de cada cuatro espectadores actuales, el 72,4%, ya siguieron ‘Aquí no hay quien viva’ durante su emisión original en televisión. Sin embargo, más de una cuarta parte la ha descubierto directamente en el entorno digital, lo que demuestra su capacidad para conectar también con nuevas generaciones.

El consumo, además, se adapta perfectamente al ritmo de las plataformas. El 73,9% de sus espectadores actuales ve capítulos sueltos, reforzando su condición de serie recurrente, fácil de recuperar y asociada al entretenimiento inmediato. Por eso, según el estudio, buena parte del público la considera la mejor comedia española del siglo XXI.

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Durante su emisión original, ‘Aquí no hay quien viva’ reunió a más de 40 millones de espectadores únicos a lo largo de sus 93 episodios de estreno, contando los 90 capítulos regulares y los tres especiales recopilatorios. Su capítulo más visto, 'Érase un famoso', octavo capítulo de la tercera temporada, alcanzó 8,4 millones de espectadores de media y un 43,1% de cuota de pantalla, y ahora veinte años después, la comunidad de vecinos más caótica de la televisión española sigue demostrando que su éxito no fue solo cosa de su época.