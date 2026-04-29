Laura Dern sustituirá a Helena Bonham Carter en 'The White Lotus'

'The White Lotus' ya tiene al fichaje estrella de su cuarta temporada tras la inesperada marcha de Helena Bonham Carter solo una semana después de haberse iniciado el rodaje en la Costa Azul francesa: la musa de David Lynch sustituirá a la de Tim Burton.

La exitosa comedia negra de HBO Max incorpora a la oscarizada actriz Laura Dern, colaboradora habitual del creador de la serie, Mike White. Eso sí, no interpretará el mismo papel que la intérprete de títulos como 'The Crown' y la saga 'Harry Potter', sino que dará vida a un nuevo personaje creado específicamente para ella por el propio White.

Colaboradores habituales

Ambos trabajaron juntos en el debut de White como director, 'El año del perro', y en la serie de HBO Max 'Iluminada'. Incluso la ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto en el 2020 por 'Historia de un matrimonio' ya había colaborado en 'The White Lotus' poniendo la voz (ya que el personaje solo mantuvo conversaciones telefónicas y nunca apareció en pantalla) al personaje de la esposa que estaba separándose de uno de los protagonistas de la segunda temporada (la de Sicilia), interpretado por Michael Imperioli.

La llegada de la actriz a la serie se produce después de la abrupta marcha de Bonham Carter, que causó baja debido a desacuerdos acerca de su personaje. "Con el rodaje en marcha de la cuarta temporada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba (con ella) una vez en el escenario", confirmaron desde la producción.

Los nuevos episodios se están grabando en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco. El rodaje también tendrá lugar en París, aunque la historia seguirá desarrollándose a lo largo de la Costa Azul.

El Festival de Cannes

Como suele ser habitual en la serie, la cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del lujoso hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes.

En el reparto de los nuevos episodios figuran actores como Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El reparto adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Pérez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

Sus colaboraciones vienen de lejos. Ambos trabajaron juntos ya en el 2007 en la película que supuso el debut de White en la dirección de largometrajes, 'El año del perro', estrenado en el festival de Sundance y donde Dern daba vida a la cuñada de la protagonista. Pocos años después, cocrearon en el 2011 la serie de HBO 'Iluminada', en la que la actriz daba vida a una mujer de tendencias autodestructivas.

La actriz, que ganó el óscar a mejor actriz secundaria en el 2015 por 'Historia de un matrimonio', también tiene su pasado en 'The White Lotus', ya que tiene un cameo de voz —aunque no aparece en los créditos— como Abby, la esposa distanciada del patriarca Dominic Di Grasso, interpretado por Michael Imperioli.