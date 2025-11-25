‘A la deriva’: todo sobre la nueva superproducción de Antena 3 que supone el regreso de Paula Echevarría tras el éxito de 'Velvet'

Antena 3 ha puesto en marcha el rodaje de ‘A la deriva’, su nueva serie original para el prime time. Con esta producción, Atresmedia refuerza su apuesta por la ficción española y amplía su catálogo de proyectos propios. La serie, que también podrá verse en atresplayer, arranca su grabación entre Canarias y Madrid con un equipo artístico encabezado por Paula Echevarría, que regresa al canal casi diez años después del final de 'Velvet', su gran éxito en Atresmedia.

La historia se sitúa en los años 70 y arranca con un suceso que sacude a una pequeña comunidad: el inesperado regreso de varios marineros que habían sido dados por muertos tras un naufragio. Echevarría interpreta a Lucía, una mujer que logró rehacer su vida después de perder a su marido, Héctor, al que da vida Daniel Grao. Su equilibrio se rompe cuando él reaparece contra todo pronóstico. Michel Noher completa el triángulo interpretando a Tristán, el nuevo amor de Lucía.

El reparto incluye a Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada o Joaquín Notario, junto a un amplio elenco que dará vida a este pueblo pesquero marcado por la tragedia. La serie tendrá diez episodios de 50 minutos y explorará cómo la amistad, el dolor y los secretos resurgen cuando esos hombres vuelven del mar y obligan a sus familias a enfrentarse a heridas que creían cerradas.

‘A la deriva’ es una producción de Buendía Estudios Canarias y Boomerang TV, con Montse García y Luis Santamaría como productores ejecutivos en un proyecto escrito por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro. La ficción, cuya dirección recae en Humberto Miró y Menna Fité, se adentra en Bastuel, un pueblo en el que el naufragio del barco de Héctor dejó a muchas familias en un limbo legal y emocional. Dos años después, el retorno de cinco pescadores —recibidos como héroes— desata una mezcla de alegría, sospechas y revelaciones que cambiarán para siempre la vida de sus mujeres, unidas por la pérdida y ahora enfrentadas a un nuevo capítulo que nadie esperaba.