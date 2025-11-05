'Yakarta', el "monumento a los perdedores" de Javier Cámara y Carla Quílez en Movistar Plus+

A Diego San José, creador de títulos como 'Su Majestad' y 'Vota Juan' y guionista de la taquillera 'Ocho apellidos vascos', le gusta poner el foco en personajes que no suelen aparecer en la pantalla y que, en principio, nunca estarían destinados a ser los héroes de las historias. Ya lo hizo en 'Celeste', recientemente ganadora del Ondas, sobre una inspectora de Hacienda (Carmen Machi) al borde de la jubilación que llevaba una investigación fiscal contra una famosa cantante. Y lo vuelve a hacer ahora en 'Yakarta', serie que llega a Movistar Plus+ este jueves 6 de noviembre y que tiene a Javier Cámara y Carla Quílez como protagonistas.

Interpretan a un exjugador olímpico de bádminton, Joserra, y a su nueva pupila. Ninguno de los dos pasa por su mejor momento. Él "es un hombre en franca decadencia", según lo describe Cámara. Divorciado y sin ilusiones, sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas.

Hasta que en un torneo escolar descubre el diamante en bruto que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Se trata de Mar (Quílez), una jugadora adolescente "que no está acostumbrada a confiar en la gente", la define la actriz, que en 2022 se alzó con la Concha de Plata en el festival de San Sebastián, con solo 14 años, por su papel en 'La Maternal'.

Ciudades de provincias

"Joserra y Mar son de ese tipo de personas que, por mucho que ganen, no van a salir en los periódicos, nadie les va a aplaudir ni se lo va a agradecer", recalca Cámara sobre estos dos personajes de vidas comunes. Ambos tendrán que aprender a soportarse en las competiciones que les llevarán por pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio. Y por ciudades de provincias como Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos.

"La serie es un monumento a los perdedores, me parece que la victoria es mucho más apetecible a nivel narrativo y quería evitarlo", reconocía San José en la presentación de la serie en la Seminci, el festival de cine de Valladolid.

Javier Cámara, en 'Yakarta' / MANOLO PAVÓN / MOVISTAR PLUS+

"Nadie había hablado de estas ciudades que, como los personajes de esta serie, siempre pasan desapercibidas. Diego [San José] quería reivindicar un poco a esas personas normales que luchan por sacar adelante sus vidas", afirma Cámara sobre esta serie que, a través del bádminton, habla de temas tan serios como las adicciones o las secuelas que dejan los traumas del pasado.

"A veces las personas pensamos que podemos hacerlo todo solas y yo creo que realmente todo el mundo necesita una ayuda en algún momento", reflexiona Quílez. "Por ejemplo, hasta que no conoce a Joserra, Mar no sabe qué es lo que le hacía falta tener en su vida. Y a Joserra le pasa un poco lo mismo", añade la actriz.

Venganza

Cámara, por su parte, reconoce que le ha costado mucho componer a Joserra. "Yo me preguntaba: ¿Qué hace este hombre con esa niña? Porque este hombre no está bien. ¿Cómo va a cuidar de nadie, ni no puede cuidar siquiera de sí mismo?", explica el actor sobre su personaje, del que avanza que también veremos partes oscuras.

Javier Cámara y Carla Quílez, en 'Yakarta' / MANOLO PAVÓN / MOVISTAR PLUS+

"Lo que prevalece en la serie es un sentimiento de venganza y Joserra utiliza a Mar para llevarla a cabo", destaca el actor, que dirige uno de los seis episodios de media hora de la ficción. Los otros corren a cargo de Elena Trapé y Fernando Delgado-Hierro.

David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola, Nuria Mencía y Anna Alarcón completan el reparto de una serie de la que sus dos protagonistas esperan poder rodar más temporadas.