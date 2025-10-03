Ring de cine
Netflix anuncia su próximo proyecto basado en la vida del boxeador Poli Díaz y elige a este actor como protagonista
Daniel Calparsoro dirige el biopic del mítico “potro de Vallecas”: una historia de gloria, excesos y caída
Carlos Merenciano
Netflix ha puesto en marcha su nuevo gran proyecto en España: una película inspirada en la vida de Policarpo “Poli” Díaz, el legendario boxeador madrileño que en los años 80 y 90 se convirtió en símbolo de lucha y superación. El rodaje, que se desarrolla entre Madrid y Segovia, está dirigido por Daniel Calparsoro y tendrá como protagonista a Miguel Herrán, conocido por su trabajo en 'La casa de papel' y 'Modelo 77'.
El biopic recorrerá la trayectoria del llamado “potro de Vallecas”: desde sus humildes orígenes marcados por la violencia y la pobreza hasta su ascenso meteórico en el boxeo, donde llegó a disputar el título mundial de peso ligero. Pero también mostrará el reverso de la fama, con las adicciones y las malas decisiones que amenazaron con destruir su carrera y su vida. Una historia de ascenso, caída y lucha personal que pretende retratar a un hombre convertido en mito popular.
En palabras de Daniel Calparsoro, la película será “una historia veloz que habla de la lucha de un joven que viene de la nada, un boxeador que llega a lo más alto del deporte y la fama, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito. Es la historia de un joven enfrentado a sus demonios que se convirtió en el campeón del pueblo”.
La producción corre a cargo de Alea Media, con Aitor Gabilondo y el propio Calparsoro como productores ejecutivos. El guion ha sido escrito por Carlos Franco y la dirección de fotografía está en manos de Tommie Ferreras, en un proyecto que aspira a combinar la crudeza del boxeo con un retrato íntimo de los excesos y contradicciones del deportista.
El filme, aún sin título definitivo, será uno de los grandes estrenos españoles de Netflix en los próximos años y busca situar en la pantalla la vida de un personaje que trascendió el deporte para convertirse en icono social de una época.
