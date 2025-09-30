RTVE se queda con 'Top Chef', el talent que presentó Chicote en Antena 3, para seguir ampliando su entretenimiento culinario

RTVE ha hecho oficial que se queda con 'Top Chef', el mítico formato culinario que hace ocho años terminó en Antena 3. Sin embargo, la llegada del programa a la cadena pública será más dulce de lo que fue su paso por Atresmedia con Alberto Chicote.

La versión que podremos ver en La 1 será la de 'Just Dessert', es decir una tanda repostera, que contará con concursantes famosos. Así, con 'Top Chef: Dulces y famosos', la cadena busca repetir la estrategia que llevó a cabo con 'Bake Off'.

Los famosos competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos. Desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, estos rostros famosos tendrán que demostrar habilidad, creatividad y temple en la cocina.

En cada episodio, se pondrá a prueba a los concursantes con desafíos de alta presión que requerirán precisión y arte, desde técnicas de flambé hasta complejos trabajos de pastelería. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

Estrenado originalmente en Bravo en 2006, la versión estadounidense de ‘Top Chef’, ganadora de dos premios Emmy y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: ‘Top Chef VIP’, que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; ‘Top Chef Junior’ en Panamá; y ahora ‘Top Chef VIP: Just Desserts’ en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.