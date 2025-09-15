Los Oscar de la tele
Lista de todos los ganadores de los Premios Emmy 2025
EFE
La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, según anunció este domingo la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.
Mejor serie de comedia:
'The Studio'
Mejor serie de drama:
'The Pitt'
Mejor serie limitada:
'Adolescence'
Mejor actor en una serie de comedia:
Seth Rogen ('The Studio')
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart ('Hacks')
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle ('The Pitt')
Mejor actriz en una serie de drama:
Britt Lower ('Severance')
Mejor actor en una serie limitada:
Stephen Graham ('Adolescence')
Mejor actriz en una serie limitada:
Cristin Milioti ('The Penguin')
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Hannah Einbinder ('Hacks')
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')
Mejor actriz secundaria en una serie dramática:
Katherine LaNasa ('The Pitt')
Mejor actor secundario en una serie dramática:
Tramell Tillman ('Severance')
Mejor actor secundario en una serie limitada:
Owen Cooper ('Adolescence')
Mejor actriz secundaria en una serie limitada:
Erin Doherty ('Adolescence')
