Tragedia en el rodaje de 'Emily en París': muere repentinamente uno de sus asistentes de dirección
Diego Borella se desplomó mientras grababa una de las escenas de la serie en Viena
Redacción Yotele
Tragedia en el rodaje de la nueva temporada de 'Emily en París'. Diego Borella, asistente de dirección de la serie falleció a los 47 años este jueves 21 de agosto mientras grababa una escena de la ficción de Netflix.
Borella era uno de los miembros del equipo de la producción que está grabando esta nueva tanda de episodios en Viena.
Tal y como informa el periódico italiano Corriere Della Sera, el asistente se desplomó justo antes de grabar una escena en el Hotel Danieli. El equipo médico atendió con rapidez a Borella, pero sin embargo cuando la ambulancia llegó a las instalaciones sólo pudo certificar su muerte.
"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", comunicaba un portavoz de Paramount Television Studios.
- Denuncian la desaparición de una joven en Las Quemadas
- Este pueblo de Córdoba es uno de los rincones más bonitos de España y es perfecto para visitar en septiembre
- Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La rareza arqueológica de un pueblo de Córdoba: una tumba que 'no debería' estar allí
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: 'Algunas personas no pueden comprar medicinas
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena