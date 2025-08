Sarah Jessica Parker se despide de Carrie Bradshaw tras el anuncio del final de la secuela de Sexo en Nueva York

Sarah Jessica Parker se despidió este viernes de su icónico personaje Carrie Bradshaw, luego de que se anunciara que 'And Just Like That...', la secuela de Sexo en Nueva york (Sex and the City), concluirá con su tercera temporada.

"Ella cruzó calles, avenidas, rubicones, o eso parecía. Ella rompió corazones, tacones, hábitos. Ella amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ella ha tomado las decisiones más difíciles, las peores y las mejores", declaró Parker en una carta de despedida publicada en su Instagram.

La actriz, de 60 años, rindió un extenso homenaje al personaje que interpreta desde 1998, año en que se estrenó el primer episodio de la exitosa serie Sexo en Nueva York, centrada en las aventuras de un grupo de amigas solteras en sus treinta.

"Carrie Bradshaw ha dominado el latido profesional de mi vida durante 27 años. Creo que la he amado más que a ningún otro personaje. Sé que otros también la han amado como yo. Se han frustrado con ella, la han condenado y han apostado por ella. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa. Por eso, mi gratitud más sentimental y profunda y una deuda de por vida. Con ustedes", añadió.

La reacción de Parker llega tras el anuncio de este viernes de que la serie 'And Just Like That...' concluirá con su tercera temporada, actualmente en emisión, que se extenderá hasta los 12 episodios, con un final dividido en dos partes.

"Y así como así… la narrativa en curso del universo de Sexo en Nueva York está llegando a su fin", dijo Michael Patrick King, responsable creativo de la serie en un comunicado publicado en el Instagram oficial de la serie.

"Mientras escribía el último episodio de 'And Just Like That…' de la temporada 3, me quedó claro que este podría ser un lugar maravilloso para detenerse. Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos terminar la popular serie este año con un final de dos partes y extendimos el orden original de la serie de 10 episodios a 12", añadió.

King explicó que tanto él como Parker tomaron la decisión de esperar para anunciar la noticia porque no querían que el anuncio del fin "eclipsara la diversión de ver la temporada".

"Espero que amen estos dos episodios finales tanto como nosotros.Rabbit rabbit (Conejito) Xxx (besos), SJ", apuntó la actriz.

'And Just Like That…', estrenada en 2021, retomó la vida de Carrie, quien debía reconstruirse tras la muerte de su esposo, Mr. Big (Chris Noth); la de Miranda (Cynthia Nixon), enfrentando una crisis de identidad; y la de Charlotte (Kristin Davis), enfocada en su rol como madre.

Aunque la serie reunió a gran parte del elenco original, no contó con la participación de Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha, una de las protagonistas de la producción original.