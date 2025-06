Eusebio Poncela: "Jamás me he visto en la pantalla, lo que molesta un montón a los directores divos"

Aunque ha vivido mucho tiempo en Argentina, Eusebio Poncela asegura que nunca le han psicoanalizado. Curiosamente en su nuevo trabajo televisivo, la serie de SkyShowtime 'Matices', interpreta a un eminente psiquiatra que practica una revolucionara terapia con seis pacientes que acaba en tragedia. La ficción cuenta con un elenco de lo más coral: Elsa Pataky, Maxi Iglesias, Juana Acosta, Luis Tosar, Hovick Keuchkerian, Raúl Prieto, Enrique Arce, Miriam Giovanelli y Fariba Sheikhan.

-En 'Matices' interpreta al personaje del doctor Marlow. Pero más que un psiquiatra, parece una especie de gurú.

-Es que es un campeón en psicoanálisis, una gran diva. Para hacerlo me tuve que empapar bastante de todos ellos, desde Freud hasta Lacan, y llega un momento en que su sabiduría en el terreno es de tal calibre que, de alguna manera, también se salen de sí mismos, se convierten en unas montañas gigantescas, maravillosas, únicas, pero muy aisladas. Con esa curiosidad que tuve por descubrir a todos estos divos del psicoanálisis, me resultó muy divertido componer al doctor Marlow. Empecé a teñirme el pelo de blanco, a hacerle como un poquito gallo en una pelea, me puse bien vestido...

-Por lo que dice, hizo aportaciones propias al personaje.

-¿Te parece que no debe hacerlo un actor que conoce su oficio? Tienes ideas, sin atacar directamente a los puntos claves ni del guion, ni de los compañeros, ni de la maquilladora, ni del vestuario... Pero más te vale tener ideas.

-La serie tiene toques a lo Agatha Christie: hay un asesinato, muchos sospechosos, los personajes están aislados en un paraje apartado...

-Me gusta mucho que nombres a Agatha Christie, que era una genia extraordinaria. Es un género muy difícil de hacer, y muy apreciado cuando es bueno. Los guiones estaban tan bien escritos que daban ganas de hacerlo.

-¿Cuál era el mayor reto de dar vida a este doctor tan particular?

-Que fuera creíble. Porque a mí no me han psicoanalizado nunca, por más que vaya a Argentina y tenga amigos allí. Siempre he pensado que uno se lo soluciona solito, y así lo he hecho. No es que fuera prejuicioso con el tema de las sesiones, simplemente que no lo hacía. Así que estaba la dificultad añadida de que nunca lo había practicado.

-Sorprende que haya vivido en Argentina tanto tiempo y no le hayan psicoanalizado, con lo fans que son allí.

-Bueno, es que hay que tener vida. Y yo tengo mucha vida propia.

-En 'Matices', los personajes tienen muchos traumas. ¿Cree que refleja algo común en nuestra sociedad actual?

-Lo que creo es que ahora los traumas se visibilizan más que antes, se habla de ellos de una manera más clara y más pública, pero los hemos tenido siempre. O quizá peores.

Eusebio Poncela / SKYSHOWTIME

-¿Cree que quizá el mundo en el que vivimos tampoco ayuda mucho?

-Claro, no ayuda nada, pero también depende del mundo del que tú misma te te rodees. Yo no tengo mucho tiempo que perder, y creo que de lo que se trata es de tener vida propia. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no veo las noticas, porque es una amargura, así que no pierdo el tiempo en eso. Me las fabrico yo, porque ahora de lo que se trata no es de que veas un 'Teletidiaro', sino de que te fabriques las historias que te interesen.

-Dice que no ve los 'Telediarios', pero tampoco le gusta verse en pantalla.

-No, yo no veo las películas que ruedo, y todo el mundo se mosquea un montón, pero me da igual. No puedo verme porque, inmediatamente, lo que voy a hacer es corregirme, y no quiero. Por eso jamás me he visto en la pantalla, cosa que ha chocado muchísimo a esas divas, a esos directores que no podían soportar que no vieras su película o su serie.

-Muchos actores sueñan con trabajar con Almodóvar. Usted hace tiempo que lo superó, porque estuvo en algunas de sus primeras películas: 'Matador' y 'La ley del deseo'.

-Hasta él lo ha superado. Bueno, me he cuidado bastante. También estuve en 'Arrebato' [de Iván Zulueta], que dicen que es la mejor película de los últimos 50 años en España.

-Usted es un gran actor de teatro y ha hecho muchas películas, entre ellas grandes clásicos, pero se hizo conocido para el gran público en la serie 'Los gozos y las sombras'. Últimamente también ha hecho más series, como 'Merlí. Sapere aude', 'Isabel', 'Águila Roja'... ¿Qué ha significado en su carrera este medio?

-Yo soy un pionero de las series. ¡Si 'Los gozos y las sombras' la hicimos en 19881! Aparte, todavía se puede visionar, porque es muy buena. Luego, los acontecimientos históricos han decidido que las plataformas hagan más series que películas. Ya no va nadie al cine a verlas, se ven en las plataformas. Todavía se siguen haciendo películas, pero menos, y se ha transformado en una sucesiva serie de series.