Anna Castillo: "En la monarquía tu vida no es del todo tuya, sino que la decide mucha gente"

Anna Castillo revoluciona la monarquía española en 'Su Majestad', la nueva serie de Amazon Prime Video en la que interpreta a una engreída princesa, Pilar, que tiene que asumir el trono de España y demostrar al mundo que está preparada para ello. Para ello tiene como as en la manga a su secretario, Guillermo (Ernesto Alterio), aunque al principio le cueste ver la valía de su colaborador. A pesar de que Borja Cobeaga y Diego San José, los creadores de la serie, insisten en que la trama es pura ficción, es inevitable ver ciertos paralelismo con la historia reciente de los Borbones, como reconocen sus actores.

-La relación de sus personajes no empieza demasiado bien y chocan mucho al principio.

-Anna Castillo: A Pilar siempre le han dejado hacer un poco lo que le ha dado la gana, básicamente, para que no moleste. Por eso cuando entra alguien que le pone límites al principio no le parece nada bien. Por otro lado, es la primera vez que siente que aunque esa persona le esté marcando límites puede que sea porque ella le importa, algo que tampoco había sentido antes.

-Porque Guillermo es de esas personas que dice las cosas que te tiene que decir, aunque sean difíciles de encajar.

-Ernesto Alterio: Sí, le toca una papeleta complicada. En ese momento, asumir ese papel es para él el marrón de España. Es un tipo hiperpreparado, disciplinado, con formación miliar y diplomática que, de repente, siente que tiene que hacer de niñera. Pero luego se empieza a gestar una relación entre ellos, se van abriendo y creciendo juntos. Además, como Pilar tiene problemas con su padre, Guillermo viene a ocupar ese lugar.

-Los creadores de la serie insisten en que 'Su Majestad' es ficción. Pero nos recuerda a muchas cosas recientes de la monarquía que hemos visto en los 'Telediarios': un rey que tiene que exiliarse por culpa de un escándalo financiero, referencias a amantes...

-Anna Castillo: Sí, hay muchísimas referencias. Sería imposible hacer una serie en el contexto de la Casa Real española sin utilizar todas las referencias que tenemos. Es que han dado muchas noticias...

-¿No creen que la monarquía es un tema que no deja indiferente? O estás a favor o en contra, pero todo el mundo tiene una opinión.

-Ernesto Alterio: Supongo que sí. Ahora que estoy haciendo teatro me doy cuenta de que la figura del rey arquetípicamente siempre ha tenido mucho peso. Ha habido grandes reyes en la literatura y en el teatro universal y clásico. Es una figura que nos afecta a todos y habrá gente que esté en contra y otros a favor.

-Anna Castillo: A todos nos atrae o nos interesa la figura de la realeza y de lo que implica la gente que está como en ese pedestal tan alejado de ti, pero que a la vez forma parte de tu vida cotidiana. Porque al final no paras de recibir noticias de lo que hacen, de lo que no hacen, de quiénes son... Y eso a nivel dramático es muy interesante.

-¿Después de esta serie ven la monarquía desde otra perspectiva?

-Ernesto Alterio: A mí me ha dado la oportunidad de dimensionar la movida que es y todo lo que hay detrás.

-El personaje de Pilar, a pesar de ser princesa, llora unas cuantas veces en la serie. No tiene para nada una vida perfecta.

-Anna Castillo: Nacer en esa posición de poder absoluto como la monarquía también tiene sus desventajas porque tu vida no es del todo tuya, sino que la decide mucha gente. No eres del todo nunca libre. Vives superprotegido, pero eso te quita mucha libertad, y al final tienes una responsabilidad que nadie tiene, y más siendo mujer. Eso es algo que he pensado mucho: el personaje de Pilar no es más desastre que su padre, pero a ella se la tacha de inútil y a su padre se le protege. Por eso yo he entendido a Pilar desde la frustración y desde la rabia, sintiéndose sola en esa burbuja. Hay una cosa que dice Diego San José y que me gusta mucho, que es que para Pilar, la antagonista de esta historia es España, porque la machacan constantemente.

-Anna, ¿disfrutó especialmente la escena en la que tiene que pinchar en plan DJ el himno de España en versión techno?

-Anna Castillo: No la disfruté porque me daba muchisimo pudor. Pero a toro pasado es de las que me siento más orgullosa porque me parece impactante.

-¿Les haría ilusión que los actuales reyes vieran la serie?

-Ernesto Alterio: Supongo que sí, ¿por qué no?

-Anna Castillo: A mí sí. Creo que es una sátira amable, no tengo la sensación de que hayamos hecho nada a mala fe.