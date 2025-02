La enésima resurrección de Dexter

Cuando hace cerca de cinco años se nos anunció que iba a regresar Dexter, muchos nos pusimos a aplaudir. Se nos prometía que iba a ser una temporada que iba a dar un final digno a las andanzas del asesino en serie más famoso de la pequeña pantalla. Ahora que se nos viene encima un aluvión de spin offs y títulos derivados del personaje, nos hemos puesto a temblar. Después de la anterior experiencia, ya habíamos terminado curados de espanto.

El primero de esta avalancha de títulos nos llegó la semana pasada en forma de precuela en la plataforma SkyShowtime, pero en los próximos meses nos van a llegar otros dos títulos más. Será el momento de ver si con ellas se ha dado un homenaje digno al personaje o, por el contrario, el afán de seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro termina por arruinar aún más su legado. Si en su día hubieran sabido acabarla, Dexter ahora estaría a la altura de otros títulos como Los Soprano o Breaking Bad. Eran los años en que los antihéroes reinaban en las series de televisión y Dexter encajaba como un guante en este tipo de producciones. Como recordarán los seguidores de una de las series estrellas de aquella época, en Dexter Michael C. Hall encarna a un asesino en serie encantador de doble vida que trabaja como forense de la policía de Miami. En sus ratos libres se dedicaba a matar a tipos despreciables que, aprovechando las lagunas del sistema, habían evitado rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes. Hubo un momento en que él mismo se encargaba de que se libraran de que cayera sobre ellos el peso de la Ley para garantizarse que llegaran a sus manos. Pero esa es otra historia.

La cosa se torció después de la cuarta temporada, tras el paso de Trinity. Un digno adversario que ya nunca pudo ser superado por lo que vino luego. Tan mítico fue que, de hecho, uno de los spin offs que se nos anuncian será otra precuela, pero centrada en el asesino que inmortalizó John Lithgow. La némesis definitiva de Dexter. Entonces no lo sabíamos, pero la serie inició entonces un descenso hasta darnos en 2013 un final que fue desastroso. Un desenlace a la altura podría haber remontado el recuerdo de esas temporadas no tan memorables. No se atrevieron a mostrarnos el fin de los días del Carnicero de la Bahía o el oscuro pasajero, por referirnos a algunos de los sobrenombres que recibía el personaje de Dexter Morgan. No era el final que queríamos, pero al menos tuvo uno. Y si no, que se lo digan a Ray Donovan, otro de los productos estrella de la casa en esos años y cuyo declive le dejó sin esa oportunidad

En la secuela estrenada en 2021, Dexter New Blood, los productores quisieron enmendar el error, pero no cayeron en la cuenta de que si querían matar a Dexter no bastaba con hacerlo de cualquier manera. Todos aquellos querían ver morir al personaje, acabaron arrepintiéndose al ver la serie. Tras haber cometido el error de sobrevivir a su propia serie, la chapuza se repitió cuando sí que murió en la secuela. Para esto, se lo podían haber ahorrado y dejado al personaje seguir hibernando en la nieve. Y cuando empezaban a enfriarse los rescoldos del patinazo, nos sorprendieron anunciando una precuela. La que se acaba de estrenar en SkyShowtime.

Dexter. Original Sin o Pecado original nos remonta a los primeros crímenes del personaje, una manera de tratar de enmendar los errores de aquella fallida continuación ambientada en la nieve. A Dexter siempre le ha ido el clima tropical de Miami y ahora lo tenemos de vuelta en la flor de la vida. Los primeros cinco minutos de Original Sin nos hacen temer lo peor, cuando nos encontramos con que este inicio no es una precuela, sino que continúa con aquella secuela de infausto recuerdo. Resulta que Dexter no estaba muerto, sino que estaba de parranda, como decía la canción. La serie arranca con un Dexter moribundo trasladado en ambulancia al hospital. No se puede decir que esto sea un spoiler porque es justo al principio. Apoyándose en el tópico de que alguien ve toda su vida cuando está a punto de morir, la mente de Dexter le hace retroceder a aquellos primeros días como asesino en serie. Esta es la burda manera para justificar este salto atrás en el tiempo.

Así, nos encontramos con la versión más juvenil de todos los personajes de la serie original y el pretexto para traer de vuelta a los que ya habían fallecido. Michael C. Hall sigue siendo el narrador de la voz en off, pero tenemos a un actor más joven para interpretarle en sus años de juventud, en lugar de recurrir a la moda de usar la informática y la Inteligencia Artificial para rejuvenecerlo. Aunque puede que para esto también hayan contribuido las restricciones presupuestarias que sigue habiendo en la televisión. Tenemos a un Dexter encarnado por Patrick Gibson y otros actores interpretando al resto de los actores de la serie original que nos brindan los momentos de fan service para atrapar al público jugando la carta de la nostalgia.

Pero no todo son actores juveniles. Entre los veteranos destaca Christian Slater encarnando a Harry Morgan, el policía padrastro de Dexter que le enseñó a canalizar sus ansias homicidas a través de lo que conocimos como el Código de Harry. Tras su aparición en Mr Robot, llama la atención que haya sido elegido para encarnar a un personaje con el que, después de muerto, Dexter seguía entablando conversaciones imaginarias. Las otras estrellas del reparto son viejos conocidos para aquellos que lleven años enganchados a las series. Por un lado, Sarah Michelle Gellar, nuestra adorada Buffy, encarnando a la forense que sería la mentora de Dexter. Como a su personaje no le vimos en la otra serie, mucho nos tememos que no sobrevivirá a esta. Y, por el otro, Patrick Dempsey, el doctor Macizo de Anatomía de Grey, que aquí encarna a uno de los jefazos de esa corrupta división de la policía de Miami, con una manera de trabajar un poco distinta a como vemos en CSI. Los títulos de crédito son un homenaje al arranque de la serie clásica de Dexter, pero, tras el infarto que sufre uno de los protagonistas al inicio de la serie, nos damos cuenta de cuánto colesterol tiene ese desayuno que cada mañana los Morgan se meten entre pecho y espalda.

La precuela nos retrotrae a días más felices y en los que la serie era mejor. El factor nostalgia compite con esa sensación que tenemos de que muchas de las cosas que nos cuenta ya las habíamos visto, como la manera en que Dexter acabó siendo adoptado por los Morgan, o la peculiar educación que recibió de su padrastro.

La idea de que todo lo que estamos viendo es un flashback nos enfrenta a la posibilidad de por dónde pueden ir los tiros en el otro título que se presenta para la franquicia. El título es ya muy expresivo: Dexter Resurrection. Se especuló con el hecho de que Harrison, el hijo de Dexter, pudiera ser el elegido para continuar con su sangriento legado. Pero ahora, visto lo visto, no podemos descartar de que sea el propio Dexter el que protagonice su propia serie con Michael C. Hall en todo su esplendor. Si los planes salen bien, así tendríamos a un Dexter joven en la precuela; y al otro más maduro en las continuaciones. Y mientras los ejecutivos se frotan las manos diciendo, "¿veis cómo no había que matarlo?". La única duda es cuánto acabarán beneficiándose del factor nostalgia.