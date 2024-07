En 2018 abría en Netflix el colegio privado exclusivo Las Encinas, con un alumnado compuesto por niños bien (y algún que otro becado de clase baja para propiciar el choque de mundos), que disfrutaban unas vidas de lujo (luciendo atuendos de marca, muy caros, pero habitualmente reñidos con la elegancia) y mucho desenfreno a base de drogas y sexo, mucho sexo (las escenas de este tipo han ido subiendo cada temporada un grado más en la escala Celsius). Y, por si no fueran pocas toda estas emociones, en las nuevas tandas de capítulos la adrenalina subía con la aparición de alguno de los alumnos asesinados, así como algún otro que no pertenecía a la comunidad (y que, por cierto, se lo merecían). Una tradición.

A todo eso se unía que a los chicos les daban vida actores por entonces no demasiado conocidos por sus actuaciones, pero adorados en las redes, como Ester Expósito, Miguel Bernadeu y Manu Ríos (guapos, la mayoría, o con una particularidad que les hacía únicos), junto a otros rostros ya lanzados al estrellato por 'La casa de papel', como Jaime Lorente y Miguel Herrán. Sin faltar intérpretes ya maduritos de la talla de Leonardo Sbaraglia, Maribel Verdú y Diego Martín.

Con estos mimbres, el cesto tenía que salir robusto. Y así ha sido: en esta canasta de marca (¿habrá cestos de Dior?) se han ido depositando cifras elevadísimas de telespectadores procedentes de casi cualquier rincón del mundo, lo que acabaría convirtiendo a este 'thriller adolescente' en la segunda serie española de Netflix más vista tras 'La casa de papel' y, como esta, en un fenómeno mundial.

La más longeva

Pero todo tiene su fin. Aunque no hay registros oficiales, parece ser que las últimas temporadas no han alcanzado tamaño éxito, pese a que el sexo cada vez era más explícito y subidito de tono, las fiestas más espectaculares y regulares (pero ¿cuándo estudiaban estos chicos?), los modelazos más sugerentes (y no solo los de noche, porque esos uniformes tan provocadores y provocativos no se encuentran ni mucho menos en el catálogo de 'La vuelta al cole' de El Corte Inglés) y las tramas más enrevesadas (con una inclinación mayor a las de sexo/amor gay). Por lo que, con buen tino, se ha decidido cerrar el instituto. Y decir adiós a la serie más longeva de Netflix.

Pero, antes, en esta octava temporada, que estrena la plataforma este viernes, 26, su creador, Carlos Montero -que, con el cadáver aún caliente, ya tiene 'una nueva ilusión', la serie de médicos 'Respira'-, se ha liado la manta a la cabeza. Y el resultado son unas tramas que escalan un grado más: habrá más sexo/amor (con protagonismo del gay), las juergas ya empiezan a ser más desfasadas y menos divertidas para sus participantes y el trágico asesinato del personaje de Fernando Líndez, Joel (y no es spóiler, se ve en el tráiler de la promoción), no será el único. Pero, sobre todo, habrá un final, un gran broche final, tan sorprendente como inteligente (cuando lo vean lo entenderán).

En esta temporada, regresa Nadia (Mina El Hammani), repiten Omar (Omar Ayuso), saliendo, por fin, del agujero negro que le provocaba su trauma, además de los personajes de la anterior (menos el que la palmó), maduritos incluidos, y llegan dos chicos y dos chicas que protagonizarán tramas fuertecitas. Les dan vida Nuno Gallego y Ane Rot, así como los secundarios (aunque se hacen ver, y mucho) Mario Ermito y Alexandra Pino. Actores y actrices emergentes que ya han hecho algunos trabajos en series, películas y programas de televisión.

Conozcamos quiénes son y dónde los hemos visto anteriormente.

Nuno Gallego (Héctor)

El actor gallego (como su apellido) da vida a Héctor, uno de los hermanos Krawietz, que llega al colegio con todo el despotismo que le confiere pertenecer a una de las familias más ricas del país (gracias al franquismo) y ser muy atractivo. Es el líder de una asociación de antiguos alumnos con tufillo a secta, Alumni Club, y nada más aterrizar buscará a chicos y chicas para integrarlos en esa selecta comunidad y, de paso, pegarse unos cuantos revolcones.

A Nuno, un joven de 23 años que quería ser biólogo, pero le sacudió la pasión por la interpretación, lo hemos visto en la serie ‘UPA Next’ (Atresplayer), interpretando a un músico, guapo de manual, que toca la guitarra y el teclado, y recientemente acaba de estrenar ‘Clanes’ (Netflix), donde da vida a un chico perteneciente a una familia de narcos que quiere entrar en el negocio. Talento no le falta, porque, además de actuar, baila hip hop y toca la guitarra, además de dominar cuatro idiomas: castellano, gallego, inglés y alemán. Y su físico se debe a que hace escalada, boxeo, natación, skate y surf.

Ane Rot (Emilia)

Emilia es la hermana de Héctor, y, aunque pareciera que ella se limita a seguir las órdenes del líder de Alumno y que se cumplan los deseos de su querido hermano en todo momento, ella lo ama de una manera posesiva y obsesiva que le llega a asfixiar.

La vasca Ane Rot, una joven de 25 años con formación de interpretación y de canto, que es muy conocida en su tierra por participar en varios programas en la televisión autonómica vasca, ETB, ha protagonizado el videoclip del grupo Eskean Kristo y participado en varios cortometrajes. Aunque su `popularidad a nivel nacional le llegó en 2019, al convertirse en una de las presentadoras de 'Micky Mouse Squad', un programa infantil de Disney Channel para Boomerang TV. En 2022 hizo un papel un papel secundario en la película 'Por los pelos. Una historia de autoestima' y en 2023, fue una de las actrices de 'El club de los lectores criminales'. Además de cantar y bailar, también practica buceo, boxeo, yoga y kick boxing, lo que le puede ir muy bien para futuros papeles.

Mario Ermito (Pier)

El personaje de Pier aparece breve, pero intensamente, en la octava temporada, dando vida a un tipo que se presenta en el selecto club con ganas de marcha.

Al actor italiano Mario Emito, de 33 años, que ya ha hecho varios trabajos en Italia (allí participó, además, en ‘Tu cara me suena’ y ‘Gran Hermano’), en España lo hemos visto en la serie de Netflix ‘Un cuento perfecto’(2023), dando vida al atractivo prometido del personaje de Anna Castillo. No obstante, anteriormente había intervenido en la serie ‘Don Mateo’ (2018) y en la película ‘Por los pelos: una historia de autoestima’ (2021). Ahora se le podrá ver en el '50 sombras de Grey' español, ‘Pídeme lo que quieras’, una historia escrita por la autora de novelas eróticas Megan Maxwell, que se estrenará el 29 de noviembre.

Alexandra Pino (Guillermina)

En ‘Élite’ interpreta a Guillermina, la pareja de Pier. Una mujer desinhibida y que sabe muy bien lo que quiere para complacer sus deseos.

La catalana Alexandra Pino, de 31 años, se dio a conocer en la original serie de Orange TV, grabada con móviles,‘Caminantes’ (2020) y luego ha intervenido en los cortometrajes ‘Desviación típica’ (2022), ‘Plastic Touch’ (2022) y ‘Casa Beraza’ (2023). Participar en ‘Élite’, aunque sea en un papel secundario, podría ser un gran impulso a su carrera.