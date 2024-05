Desde hoy martes, día 21 de mayo, la plataforma de 'streaming' HBO Max pasa a ser conocida como Max, a secas. Lo que podría parecer un desplante a una marca tan venerada como HBO es, en realidad, casi un intento de proteger lo que representa, como nos explica en esta entrevista Casey Bloys, presidente y CEO de contenido de HBO y Max. Rara ocasión para indagar en la visión empresarial y creativa de uno de los grandes líderes de la industria del entretenimiento.

¿Cuándo y por qué decidieron sacar el 'HBO' de HBO Max?

Fue todo un debate a nivel interno. A la conclusión a la que llegué es que no tenía todo el sentido poner 'HBO' en el nombre de una plataforma que no es solo HBO, que recopila contenidos de otras marcas, como el fondo televisivo de Warner Bros. y el material de Discovery, por ejemplo. Si llamas a algo 'HBO', esa marca pasa a definir todo lo que hay dentro. Tenía más sentido que HBO volviera a ser solo HBO y que significara lo que siempre ha significado: series dramáticas y comedias de alta calidad, documentales, especiales, cosas así.

Max sería como un moderno paquete de televisión por cable y HBO representaría solo una parte de la oferta, pero muy destacada...

HBO siempre había formado parte de un paquete mayor de programación. Estaba al lado de CMT [Country Music Television], de VH1… Ofertas con las que probablemente no tenía mucho en común, pero de las que no se tenía que responsabilizar. La decisión que hemos tomado al dejar el nombre en Max me parece la mejor. Desde el punto de vista del consumidor, quizá tanto cambio de nombre haya sembrado confusión, pero finalmente hemos llegado a la mejor solución posible para HBO.

¿Cómo se ha venido decidiendo qué series son HBO y cuáles Max?

Una de las cosas que quise hacer al empezar a encargarme de Max fue hacer delineaciones más claras de lo que cabía esperar de una serie de una u otra marca. Cuando hacemos una serie de Max, tratamos de hacer algo que no haríamos en HBO. Por ejemplo, algo que acaba de ser anunciado: vamos a hacer una serie médica procedimental con John Wells, que había hecho 'Urgencias'. Y por un precio ajustado, no con el precio carísimo de una serie dramática de prestigio. Todo sucede en un hospital, de modo que no vamos a necesitar múltiples localizaciones. Cada episodio contará una historia distinta, de modo que si ves uno de ellos, quedas satisfecho con lo que has visto, pero a la vez tendrá su elemento de serialización. Como no sale cara, hemos podido pedir quince episodios. La idea es ver si la gente acepta algo así después de haberse acostumbrado a las temporadas de entre ocho y diez episodios, algo que nosotros mismos empezamos, hasta cierto punto.

Se suponía que Max sería la marca para las series basadas en populares franquicias, pero también estamos viendo algunas de ellas con el sello de HBO: 'The Last Of Us' adapta una famosa serie de videojuegos; 'La Casa del Dragón' es precuela de 'Juego de tronos' y con ella se trata de apuntalar un nuevo universo…

Es difícil que se dé una situación en la que exista una perfecta separación. Pero siempre intento hacer en Max lo que no haría típicamente en HBO. Por ejemplo, el público de DC no es necesariamente el de HBO. Suele ser más joven, masculino; no es el mismo sector demográfico. Eso no significa que no se puedan contar grandes historias en ese entorno. Por ejemplo, 'El Pacificador': no necesariamente una serie de HBO, pero realmente convincente, divertida e interesante.

Dos de los últimos fenómenos de HBO, la citada 'The last of us' y 'The White Lotus', no volverán hasta 2025. Y en cuanto a 'Euphoria', nadie parece saber cuándo volverá. ¿Tienen algún as en la manga para la segunda mitad de 2024?

Pasaremos de 'La Casa del Dragón' a 'El Pingüino', con Colin Farrell. Y después tenemos la serie precuela de 'Dune' ['Dune: La profecía'], que se estrenará en otoño.

¿Puede prometer a los puristas de HBO que hay también una nueva 'Succession', una serie cien por cien original, con una voz singular, en el horizonte? Tengo mucho interés por 'Get Millie Black', la primera serie del escritor Marlon James.

Mencionaría la serie que estamos haciendo con Rachel Sennott [coprotagonista y coguionista de 'Bottoms'], en la línea de clásicos nuestros como 'Insecure', 'Girls' o 'De culo y cuesta abajo', es decir, comedias protagonizadas y creadas por la misma persona. Por otro lado, Issa López va a traernos otra temporada de 'True detective', y Brad Ingelsby, que hizo 'Mare of Easttown', está preparando otro drama criminal con base en Filadelfia. Hay algunos proyectos sin efectos especiales, con historias contemporáneas, que nos tienen a todos emocionados en HBO.

Y creo que de nuevo están haciendo negocios con David Simon [creador de 'The wire' y otros muchos títulos de la marca]. Según se contaba en 'Variety' hace un par de meses, colaboran nuevamente en 'The system', una serie sobre el sistema de acogida y protección a la infancia en Estados Unidos.

Tenemos una larga historia con David y estamos desarrollando unos cuantos proyectos, pero en realidad, nada que se pueda anunciar por ahora.

Otro proyecto sobre el que necesito noticias es 'The shards', la adaptación del libro ['Los destrozos'] de Bret Easton Ellis a cargo de Luca Guadagnino.

En desarrollo.

¿Y qué hay de 'Scanners', la serie 'remake' del clásico de Cronenberg?

No estoy seguro del estatus de esa, pero no hay luces verdes parpadeando en este momento.

Tras la fusión de Warner Bros. con Discovery, desaparecieron de HBO Max, por motivos fiscales y financieros, un puñado de títulos interesantes, entre ellos joyas animadas como 'Infinity train' o 'Summer Camp Island'. ¿Se plantean volver a recuperar algunos de estos títulos si existe una demanda importante?

Mucho de lo que se eliminó estaba teniendo pocos visionados. La idea de tener almacenado todo, todo el tiempo, es un concepto relativamente nuevo. No tiene mucho sentido tener cosas en un fondo si casi nadie las está viendo. Y las series que sacamos pueden acabar en otros sitios; Warner Bros. está vendiendo o licenciando muchas de ellas. Tampoco es que queramos guardar todo eso y que nadie lo tenga.

Resulta curioso que entre lo eliminado estuviera 'Westworld', no hace tanto un título bandera de HBO.

Jonathan Nolan y Lisa Joy, sus creadores, apostaron por tenerla disponible veinticuatro horas al día, siete días a la semana, en canales FAST [siglas en inglés de televisión en 'streaming' gratis con anuncios], otra forma de distribución con la que estamos experimentando. Creo que el FAST es interesante. Hay toda una generación que está habituada al 'streaming' y a la que la idea de tener algo medio de fondo, con anuncios, le parece exótico. Esa fue la idea con 'Westworld': probarlo en otro formato.

¿Cuáles son sus esperanzas respecto a los próximos Emmy, los segundos celebrados este año? ¿Espera que, por ejemplo, 'La edad dorada' sea reconocida?

Tengo esperanzas con ella, también con 'El simpatizante', 'True detective: Noche polar', 'Hacks'... Kate Winslet siempre deslumbra con sus interpretaciones, así que no me extrañaría verla nominada por su papel en 'The regime'.

Algunos fans de HBO, entre los que me cuento, no son los mejores conocedores del universo de documentales y 'realities' de Discovery. ¿Qué títulos considera recomendables?

Existe una cierta noción de que la gente que ve HBO no ve ninguna otra cosa, pero yo creo que en realidad no es así para nada. El espectador de HBO es un entusiasta del entretenimiento y consume muchas otras clases de contenido en otras partes. Yo siempre he sido fan de programas como 'Buscadores de casas' y 'Tu casa a juicio'. Mis hijos me han aficionado a cosas de Food Network como 'Chopped'. ¡Y eso que ni siquiera me gusta cocinar!

¿Cuántas horas de televisión acaba viendo al día, entre las que ve por trabajo y las que ve solo por gusto?

Gran parte de mi trabajo consiste en leer guiones y ver montajes, así que estoy metido en series durante casi todo el día. Hace poco vi por gusto 'Mi reno de peluche', que me pareció increíble. Mi marido y yo estamos viendo 'Fellow travelers'. Me gusta tener siempre algo que poder disfrutar sin motivos laborales. Cosas como 'Buscadores de casas' o 'Chopped' son fáciles de ver y son estupendas para ver en familia cuando tus hijos han crecido un poco. Fueron ellos quienes me aficionaron a 'Shark tank'. Ahora no quieren verlo, pero yo no me lo pierdo.