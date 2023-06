Inolvidables son su Mamen, en 'Periodistas'; Laura, de 'Los secretos de Laura'; Macarena, en la trilogía 'Vota Juan', y la Bolaño, de 'Merlí: sapera aude'. Personajes que calan en el público, algo en lo que tiene mucho que ver María Pujalte (A Coruña, 1966) que, como quiere que les resulten especiales, los piensa mucho. Ahora es Isabel en la serie de SkyShowtime 'Las invisibles', una mujer temerosa y callada que esconde un gran secreto, con la que sufre cuando hay que sufrir y disfruta cuando esta se libera con el baile, la gran pasión de la actriz desde niña. Un personaje que espera que, como aquellos, siempre le acompañe.

¿Cómo le llegó el proyecto de ‘Las invisibles’? ¿Es quizá que Héctor Lozano la está convirtiendo en su actriz fetiche tras su intervención en ‘Merlí: sapere aude’?

¡Ojalá! Sí que es verdad que trabajamos en dos temporadas de 'Merlí: sapere aude' con la Bolaño y nos entendimos muy bien. Con él y con Menna Fité, el director. Eran ellos otra vez y gran parte del equipo técnico y fue como: ¡ay gracias! Formo parte de esta familia. Luego me habló del proyecto... Así que cuando Morena Films y SkyShowtime cogen esta serie fue felicidad absoluta. Porque son procesos muy largos hasta que una serie se puede hacer realidad. Cada día celebra uno más todo lo que finalmente se puede llevar a cabo.

Hábleme de Isabel, un personaje muy diferente, por ejemplo, a la Bolaño. Aunque compartan la vulnerabilidad.

Isabel es una mujer que lleva una vida difícil, pero no consciente de ello. Cuando la conocemos está en los 50 y.., y ya sabemos que el proceso de la menopausia trae consigo unos cambios hormonales tremendos que te afectan mucho a cómo percibes la realidad y cómo eras capaz de superar las dificultades de la vida… Es cuando la mochila, si está cargada de losas, empieza a pesar mucho. Un momento vital delicado. Isabel tiene unas cuantas piedras en su mochila. Viene de un desengaño amoroso que la dejó con deudas, es curranta, es callada... Tiene bastante temor al poder, a sus jefes...

Y presencia algo que no debería haber visto.

Sí. Es testigo de algo que ocurre en el hotel, algo muy gordo y el espectador la va acompañar en ese debate que lleva consigo: ¿qué hago con esto?, me callo, hablo, tengo miedo, me quedo en la calle, no puedo decirlo, pero estoy traicionando a mis compañeras... Y, por si esto fuera poco, aparece su hermano que le dice: "Holaaaa, me he quedado en la calleee…" Es una relación de hermano de 'te quiero/te quiero matar, pero quédate'. Es un personaje precioso por eso: porque es humano, muy real. Héctor tiene esa capacidad de escribir personajes muy pegados a la realidad y de ver siempre su vulnerabildad.

Ese secreto que guarda es como una gran metáfora de los que callan las camareras de los hoteles.

El que sean invisibles -- ser de esas personas que siempre están relegadas a un lugar, que no son el foco de atención, que nadie las mira o que es más interesante, o más interesado, mirar hacia otros lugares-- permite que vean mucho. Todos deimos: me encantaría ser invisible para poder estar en lugares donde,… Pues es un poco eso. Ellas ven la intimidad de las personas.

Podrían escribir un libro de los defectos humanos. Algo que le pasaría a la camarera que les asesoró.

Sí. Rocío, nuestra querida Rocío, la 'coach' que la producción nos facilitó. Fue durante muchos años camarera en hoteles muy relevantes y nos contó un montón de cosas. Nos aleccionó y nos hablaba mucho de lo que suponía estar ahí. Del funcionamiento del hotel, de los huéspedes... Nos contaba anécdotas y de la relación entre ellas. Porque es un equilibrio complicado. Están sometidas a una gran presión y están muy controladas y vigiladas. Y vivir con esa tensión, con esa presión, no es bueno. Pero ya sabemos que eso pasa en cualquier empresa. En cuanto a ti te mejoran las condiciones o te ponen en un puesto mal alto... Dividen a la gente. Y con esto tienen que lidiar a diario.

Está bien que se hable de menopausia, porque no es habitual en las ficciones.

No, porque a nadie le importaba. Como el relato tradicionalmente viene de una mirada masculina, cómo les iba a importar hablar de la menopauisa. De los cambios hormonales de la adolescencia se ha hablado más. Pero para la ficción, el comienzo del otoño en la vida de las personas siempre ha tenido menos interés. Porque alude a menos sexualidad, yo qué sé. Pero me parece interesante porque es un momento difícil en la vida de la mujer. Y están los tópicos de sofocos y tal, que para quien los sufre son muy puñeteros, pero hay muchas más cosas. Todo el cambio hormonal es muy importante, porque te afecta al estado de ánimo… Y en un momento de la vida en que pensamos: ya hemos llegado a la cumbre, vamos a empezar a bajar (ríe), tenemos que lidiar con eso. Entonces hay que hablarlo, normalizarlo, por momentos quitarle hierro, también poner sentido del humor en eso… Darle una mirada. Nombrarlo.

Un protagonista más de ‘Las invisibles’ es la danza. No sabíamos que bailaba tan bien.

¡He disfrutado como una loca! A mí me ha gustado siempre bailar. Empecé de muy pequeñita haciendo mucha danza clásica hasta los 14 o por ahí y era una pasión. Pero también tenía una vocación, que era el teatro, y como hacía clásico puro tampoco tenia unas condiciones físicas. Luego hice danza contemporánea. Siempre he tenido una relación con la danza porque me gusta mucho bailar.

Y tiene una forma física que se lo permite.

He hecho ejercicio toda mi vida, porque es un hábito saludable que me sienta fenomenal y notas que con el ejercicio continuo tu cuerpo está más en alerta y se disfrutan mucho más los esfuerzos físicos. Y bailar es algo maravilloso, es muy liberador. Héctor utilizó muy bien este arma. Pensó: cómo las aligero, cómo las quiero imaginar como escritor a ellas liberándose... Bailar es muy liberador y utiliza esta herramienta de ensoñación a partir de la mirada de una compañera que nos ve a todas disfrutando. Es una forma muy bonita de lograrlo.

Al espectador también le evade de la realidad que cuentan.

Y es algo como muy loco. Como muy inesperado. Rompe la realidad y cada capítulo es muy diferente, sorprendente. Con lo que trabajamos mucho, ensayamos mucho, y yo me lo pasé muy bien. Fue una gozada, un plus maravilloso.

Se le recuerda por personajes suyos como Mamen, Laura... ¿Le gustaría que Isabel sea uno de ellos?

Absolutamente. La televisión, las series, tienen algo muy cercano. Porque tú estás en casa de la gente. Eso tan doméstico es el lugar en el que se ha desarrollado mi carrera mayoritariamente. Te das cuenta de que llegas mucho . Y me lo siguen diciendo así: de Laura, de Mamen, de la Bolaño de 'Merlí: sapere aude', de la Macarena, de 'Vota Juan', que ahora han vuelto a emitir…. Cada vez que coges un personaje quieres que sea especial para el público, y para eso lo tiene que ser mucho para ti. Pensar: cómo es esta mujer, qué le está pasando, cómo se mueve, cómo habla, cómo mira.. Porque Isabel es un personajes que mira más que habla. Sí, claro que quiero. Quiero que la gente vea 'Las invisibles', en SkyShowtime, que se enamoren de la serie y que todas dejen una impronta en el corazón de la gente, que esa es un poco la intención.