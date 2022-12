Tim Burton, que estuvo detrás de clásicos como 'Eduardo Manostijeras', 'Sleepy Hollow' y 'La novia cadáver', triunfa en Netflix con su gótico universo con la serie 'Miércoles', un 'spin-off' de 'La familia Addams' protagonizado por la inquietante hija mayor del macabro clan. Y el director que tuvo a Johnny Depp, Helena Bonham Carter (su exmujer) y Winona Ryder como actores fetiche ya tiene a su nueva musa: Jenna Ortega.

Con solo 20 años, la joven actriz nacida en California (EEUU) y de ascendencia puertorriqueña y mexicana tiene ya muchas tablas en Hollywood, donde a los 10 años tuvo sus primeras apariciones en series como 'Rob' y 'CSI: Nueva York'.

Pero el papel que la dio a conocer fue el de la ingeniosa Harley de 'Entre hermanos', la serie de Disney Channel en la que interpretaba a la hija mediana de una familia numerosa estadounidense de orígenes latinos que trataba de sobrellevar el incordio de convivir con seis hermanos gracias a sus originales inventos.

Otros de los títulos en los que ha participado iban igualmente dirigidos al público infantil, como las producciones de animación 'Elena de Avalor' (también de Disney, en la que ponía la voz a la princesa Isabel) y 'Jurassic World: Campamento Cretácico', así como la serie 'Richie Rich'. Aunque en su currículum hay espacio para producciones más adultas como 'You' (donde encarnaba a la espabilada vecina del protagonista), películas familiares como 'El día del sí' (donde ponía en aprietos a la entregada madre a la que daba vida Jennifer Garner) y comedias como 'Jane the virgin', donde interpretaba a la protagonista en su infancia. A Ortega, que a principios del año pasado debutó como escritora con el libro 'It’s all love', también la hemos visto este año en la quinta entrega de la exitosa saga de películas de terror 'Scream'.

En la serie de Tim Burton, la actriz se enfrenta a una ola de asesinatos mientras estudia en la peculiar Academia Nevermore, donde está aprendiendo a controlar sus habilidades psíquicas. El caso estará relacionado con un misterio sobrenatural en el que estuvieron involucrados sus padres 25 años atrás.

Feliz por la victoria de Biden

En las redes sociales, la actriz siempre ha sido muy clara a la hora de mostrar sus tendencias políticas y el apoyo a los inmigrantes. "¡Algo hermoso de 2020! Estoy muy orgullosa de EEUU, gracias a todos los que dieron un paso al frente cuando su país lo necesitaba. Esto es lo que sucede cuando nos unimos y hacemos oír nuestras voces. El amor triunfa sobre el odio una y otra vez", escribió emocionada en su perfil de Instagram cuando a finales de 2020 se conoció la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las últimas elecciones a la Casa Blanca.

Te puede interesar: Cultura 'Miércoles' bate récords en Netflix: es la serie en inglés más vista en una única semana

Tiempo atrás, y con solo 15 años, tuvo el arrojo de plantarle cara a la mismísima Melania Trump en la alfombra roja de los Radio Disney, donde lució una chaqueta que ponía: “A mí me importa y a ti te debería importar también”. La prenda era un 'zasca' a la entonces primera dama, que cuando se subió al avión para una visita a los centros de detención para menores inmigrantes con la frontera mexicana llevaba una gabardina (curiosamente, de Zara) con la desafortunada frase "Realmente no me importa, ¿y a ti?". La indignación en las redes fue mayúscula a pesar de que el presidente del país, Donald Trump, dijera después que el mensaje iba dirigido a los medios de comunicación.

“Sentí que era algo necesario por respeto a esas pobres familias, por el dolor de esos padres y niños separados. Es algo que me rompe el corazón. Es terrible que pase en este país. El mensaje de la primera dama fue vergonzoso, estuvo fuera de lugar y fue una total falta de respeto”, declaró en una entrevista Ortega, que ha reclamado personajes más diversos para los actores latinos: “Queremos tener peso y necesitamos papeles que nos retraten de forma positiva. Muchas veces nos dan papeles de criadas o narcos y eso me duele porque somos mucho más que eso. Quiero que Hollywood lo muestre. Es hora de ver una superheroína latina, por ejemplo. Y de tener papeles como doctores o abogados. No debería importar nuestra procedencia”, se ha quejado en alguna ocasión.