Antena 3 ha puesto fecha de estreno a los nuevos episodios de 'Amar es para siempre'. Este jueves en el FesTVal de Vitoria, la cadena ha anunciado que la undécima temporada de la serie diaria arrancará el próximo lunes 12 de septiembre en su horario habitual, a partir de las 16:30 horas. En la rueda de prensa, a la que ha asistido YOTELE, ha adelantado también algunas de las novedades que podrán ver los espectadores.

Además de la incorporación de nuevas tramas y personajes, la ficción contará con un importante cambio de imagen. "Vamos a ver un proceso de realización distinto. Habrá más exteriores y hemos ampliado los set", ha desvelado Jaume Banacolocha, productor ejecutivo de Diagonal TV. Montse García, directora de ficción de Atresmedia, destaca que 'Amar' es "un motor de la industria audiovisual" porque "cada día hacemos cinco episodios".

Itziar Miranda, actriz que da vida a Manolita, se muestra agradecida por la acogida que tiene la serie cada tarde: "Nos sentimos muy afortunados por seguir y agradecemos al público que sigan las historias de la Plaza de los Frutos". Unas historias que han dejado "en shock" a buena parte del reparto esta temporada: "Es un lujo contar con estos guiones". "La gente va a alucinar con los decorados", avanza Manuel Baqueiro.

Como avanzó en exclusiva YOTELE, el principal fichaje de 'Amar es para siempre' para su undécima temporada es Melani Olivares, que destaca "el currazo que se mete todos los días el equipo". "Es un trabajo que no está pagado, no solo por el estudio, sino también por la implicación", asegura la actriz, que define este proyecto como "el mayor toro que he tenido a nivel profesional pero el más satisfactorio".