Partían como favoritas, con siete nominaciones cada una, y no decepcionaron. 'Spider-Man: No Way Home' de Marvel Studios entre las películas y 'Euphoria' de HBO entre las series, fueron las grandes triunfadoras de los MTV Movie & TV Awards 2022. La actriz y cantante Vanessa Hudgens fue la encargada de presentar una gala en la que fueron premiadas otras estrellas del Universo Marvel como Scarlett Johansson o Sophia Di Martino.

Tom Holland se llevó con su Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home', el premio a la mejor interpretación en cine y Zendaya, por su personaje de la adicta y atormentada Rue en Euphoria, el de mejor interpretación en series. Ninguno de los actores, pareja en la ficción y también en la vida real, acudieron a la gala y aceptaron sus premios a través de un vídeo. Y mientras Johansson se alzó con el cuenco de palomitas dorado a la mejor heroína por su papel de Natacha Romanoff en 'Viuda Negra', su contrapartida fue Daniel Radcliffe, premiado como mejor villano por su singular personaje en la comedia de acción 'La ciudad perdida'. El Barker Hangar de Los Ángeles acogió una gala en la que Jennifer Lopez recogió el Generation Award, un galardón en reconocimiento a toda su trayectoria que la ha convertido en un icono y que anteriormente recibieron estrellas como Robert Downey Jr., Mark Wahlberg, Sandra Bullock, Ben Stiller, Adam Sandler, Tom Cruise o Reese Witherspoon. Además, Jack Black recibió el Premio al genio de la comedia también en reconocimiento a su trayectoria en el género. Esta es la lista completa de ganadores en las categorías de películas y series de los premios MTV Movie & TV Awards 2022: Mejor película 'Spider-Man: No Way Home' Mejor serie 'Euphoria' Mejor interpretación en cine Tom Holland ('Spider-Man: No Way Home') Mejor interpretación en televisión Zendaya ('Euphoria') Mejor héreo Scarlett Johansson ('Viuda Negra') Mejor villano Daniel Radcliffe ('La ciudad perdida') Mejor interpretación en comedia Ryan Reynolds ('Free Guy') Mejor interpretación revelación Sophia Di Martino ('Loki') Mejor beso Poopies & The Snake ('Jackass Forever') Mejor pelea Cassie vs. Maddy ('Euphoria') Mejor equipo Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson ('Loki') Mejor canción 'On My Way' de Jennifer López por la película 'Cásate conmigo' Mejor documental 'Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U' (a SOUR Film) Más y mejor salseo 'Euphoria' Mejor momento musical 'Dance With Me' de Heartstopper