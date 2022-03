Carrie, Miranda y Charlotte seguirán viviendo aventuras juntas en la segunda temporada de 'And Just Like That...'. HBO Max ha anunciado la renovación por una segunda temporada de la secuela de 'Sexo en Nueva York' que volverá a estar protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

"Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. Y 'And just like that'... nuestra vida sexual está de regreso", señala Michael Patrick King, productor ejecutivo, en un comunicado difundo por el servicio de streaming. "Nos ha encantado la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias, ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos tanto. Estamos orgullosos del trabajo que Michael Patrick King y nuestros maravillosos guionistas, productores, elenco y equipo han hecho para llevar estas historias a la pantalla. ¡No podemos esperar a que los fans vean lo que hemos reservado para la temporada dos!", asegura por su parte Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original, HBO Max. El reparto de la primera temporada incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.