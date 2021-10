Abril Zamora asegura que no ha querido hacer un retrato de su generación en 'Todo lo otro', la primera serie española de HBO Max que la plataforma estrena este martes 26 de octubre, el día de su desembarco en nuestro país. Pero la creadora, guionista, directora y protagonista de la ficción sabe abordar muchas de las frustraciones y problemáticas que afectan a los treintañeros de hoy en este proyecto tan personal para el que ha querido rodearse de actores a los que conoce muy bien: la mayoría son amigos suyos.

"Yo creo que los conflictos por los que transitan los personajes los puede sentir como propios quien tenga 15 años, 40 o 50, porque hablamos de temas universales como el amor unilateral, la frustración, la necesidad de encajar, los sueños rotos...", explica Zamora, conocida por su trabajo como actriz en 'Vis a vis' y 'El desorden que dejas' pero curtida también como creadora gracias a títulos como 'Señoras del (H)AMPA' y 'Temporada baja'. Sin embargo, su papel y el de sus amigos reflejan muy bien la crisis de unos jóvenes que, pese a estar sobradamente preparados para enfrentarse al mundo, no encuentran su camino ni a nivel laboral ni sentimental y viven una vida no soñada.

Ella se ha reservado el personaje de Dafne, una chica que acaba de romper con su novio y que, de repente, descubre que está enamorada de su mejor amigo. "Aunque ambas estamos en momentos vitales completamente diferentes, hay muchos paralelismos entre las dos en nuestra manera de vivir las relaciones, en nuestros objetivos y en ese punto pesimista que comparten", reconoce Zamora, que ha escrito un personaje trans sin hacer de su identidad de género su conflicto principal.

Personaje trans

"Yo soy una actriz trans y era inevitable hablar de ello en algún momento. Pero no es relevante que el personaje sea trans, es igual de importante que sea alta o pelirroja. Sí, podía haberlo ignorado, pero en el año 2021 todavía es importante hacer personajes LGTBI que tengan cierta relevancia", recalca Zamora. "Hay pocas ficciones en las que veas un personaje trans que esté totalmente normalizada en su trabajo, con sus amigos, y creo que era bonito poder hablar de ello sin darle mucha importancia", añade la creadora, que quiso rodearse de amigos para conformar el elenco de la serie.

Zamora, de hecho, escribió todos los personajes pensando en los actores que los iban a interpretar y diseñándolos a su medida. "Ella sabe lo que cada uno podemos dar y, cuando se pone a escribir, lo tiene en mente", explica María Maroto, que interpreta a Eva, una joven "llena de contradicciones". Junto a ella están César (Juan Blanco), el amigo del que se enamora Dafne, "un tío que no sabe muy bien lo que quiere de la vida"; Martina (Andrea Guash), su novia, "una tía luminosa" que, pese a estar con el hombre por el que se siente atraída Dafne "no cae mal", y Yerai (David Matarín), "el amigo que no tiene filtro y que, aunque sea muy brusco en sus maneras, necesitas a tu lado porque es muy honesto".

Un Pepito Grillo

Una de las señas de identidad de 'Todo lo otro' es la satírica voz en 'off' que utiliza para narrar lo que sienten en realidad los personajes y reírse de sus inseguridades. "Es que yo tengo una voz en mi cabeza que me destruye todo el rato", se justifica Zamora. Además, ese recurso "acerca la serie a un tono más cómico, porque es una voz bastante destructiva, pero al mismo tiempo muy divertida", reflexiona la creadora, que eligió a un cómico como Alberto Casado (la mitad del dúo Pantomina Full) para desempeñar ese papel de quisquilloso Pepito Grillo.

La primera temporada de 'Todo lo otro' está compuesta de ocho episodios y, aunque en el último se cierran muchas de las historias, la idea es que puedan abrirse nuevas. "Estoy contando un trozo de la vida de unos personajes y la vida no tiene un final hasta que te mueres, así que podríamos seguir trabajando las tramas", avanza Zamora.